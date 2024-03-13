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64 вибухи: вночі та зранку армія РФ обстріляла 7 громад Сумської області
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64 вибухи: вночі та зранку армія РФ обстріляла 7 громад Сумської області

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64 вибухи: вночі та зранку армія РФ обстріляла 7 громад Сумської області
Наслідки російської атаки, Суми, 13 березня, 2024 р. Фото: ГУ ДСНС України у Сумській області

Вночі та зранку 13 березня армія РФ здійснила 18 обстрілів Сумщини. Зафіксовано 64 вибухи. Ударів зазнали Сумська, Юнаківська, Тростянецька, Великописарівська, Шалигинська, Глухівська та Середино-Будська громади.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

По Великописарівській громаді були авіаудари — скидання авіаційних бомб КАБ (5 вибухів) та артобстріли (32 вибухи). Також відбулася атака двох FPV дронів та обстріл з гелікоптера — пуск 8 некерованих авіаційних ракет (8 вибухів).

У Тростянецькій громаді зафіксовано удари КАБ (3 вибухи).

По Юнаківській громаді були удари з САУ (3 вибухи). Також відбулося скидання з БпЛА вибухового предмета ВОГ (1 вибух).

У Сумах внаслідок влучання російського БпЛА типу “шахед” (1 вибух) у житловий п’ятиповерховий будинок пошкоджені та зруйновані квартири. Є загиблі.

На Середино-Будську армійці РФ скинули 2 міни.

У Глухівській громаді був мінометний обстріл (3 вибухи).

У Шалигинській громаді були удари з мінометів (5 вибухів) та артилерії (3 вибухи).

Також в ОВА додали, що у небі над Сумщиною в ніч на 13 лютого Сили протиповітряної оборони знищили два російські БпЛА типу “шахед”.

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