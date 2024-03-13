У Житомирі перейменовують вулицю Маликова: варіанту Сурина гора не пропонують

У Житомирі тривають громадські обговорення та голосування щодо нової назви вулиці Маликова. Є два варіанти для вибору: Захисників України та Хмельова. Що думають жителі вулиці та чому неправильно виключати назву Сурина гора з переліку для голосування дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Член міської топонімічної комісії Геннадій Махорін не погоджується з рішенням комісії щодо виключення назви Сурина гора з переліку варіантів. За його словами, ця назва відноситься до роду Суриних, який існує вже 500 років.

"Носії цього прізвища — це сучасні люди. Наприклад, Ірена Суріна — доктор соціологічних наук, професор Поморської академії в Польщі. Є Олег Олександрович Сурін — доктор технічних наук, професор кафедри гідравліки у Дніпровському технічному університеті. Як можна соромитися? Кажуть, непривабливе прізвище. Варто згадати про Олександра Суріна, уродженця Житомира, який загинув 6 березня 2022 року під Макаровим, захищаючи нас від російських військ", — сказав Геннадій Махорін.

Геннадій Махорін, Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Кореспонденти Суспільного також запитали думку житомирян щодо перейменування вулиці Маликова. Житомирянка Галина розповіла, що підтримує варіант перейменування на Захисників України, оскільки вони зараз захищають нас та наш спокій.

Галина, Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

"У майбутньому я б хотіла бачити назву вулиці Хмельова. Колись у молодості, я тут навчилася та збирала хміль. Я пам'ятаю, що тут були плантації. Вважаю, що ця назва більше підходяща", — говорить житомирянка Алла.

Алла, Житомир, Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

"Наскільки я знаю, запропоновані назви не відображають настроїв населення цього району. Наприклад, навіть якщо б перейменували на Польський бульвар, мабуть, це викликало б менше суперечок, ніж ті варіанти, які пропонують зараз", — сказав житомирянин Олексій.

Олексій, Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

"У даний час я не вважаю за доцільне змінювати назву. Розумієте, зараз триває війна, і це все", — пояснив житомирянин Леонід.

Леонід, Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Зі слів Геннадія Махоріна, міська комісія з топоніміки повинна переглянути рішення щодо перейменування вулиці Маликова.

Вулиця Маликова, Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Голосування за нову назву триватиме на Єдиній платформі місцевої демократії до 8 квітня.

Вулиця Маликова, Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Раніше Суспільне писало, що вулиця Степана Маликова у Житомирі увійшла до переліку вулиць та провулків, які відповідно до закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" мають бути перейменовані.

23 лютого 2024 року в приміщенні Житомирської міської ради на засіданні міської комісії з топоніміки для вулиці Маликова запропонували два варіанти назви: Хмельова та Захисників України.

"На засіданні комісії з топоніміки розглядали декілька варіантів перейменування вулиці Маликова. Зокрема, Сурина гора, Суриногірська, Висока, Князя Мала. На громадське обговорення винесли дві пропозиції: Хмельова та Захисників України", — сказала а коментарі Суспільному голова комісії з топоніміки, перша заступниця Житомирського міського голови Світлана Ольшанська.

Вулиця Маликова, Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

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