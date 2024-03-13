НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Житомирі перейменовують вулицю Маликова: варіанту Сурина гора не пропонують
ДЕКОМУНІЗАЦІЯДерусифікаціяМІСЦЕВА ВЛАДАНАСЕЛЕННЯРегіони

У Житомирі перейменовують вулицю Маликова: варіанту Сурина гора не пропонують

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Житомирі тривають громадські обговорення та голосування щодо нової назви вулиці Маликова. Є два варіанти для вибору: Захисників України та Хмельова. Що думають жителі вулиці та чому неправильно виключати назву Сурина гора з переліку для голосування дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Член міської топонімічної комісії Геннадій Махорін не погоджується з рішенням комісії щодо виключення назви Сурина гора з переліку варіантів. За його словами, ця назва відноситься до роду Суриних, який існує вже 500 років.

"Носії цього прізвища — це сучасні люди. Наприклад, Ірена Суріна — доктор соціологічних наук, професор Поморської академії в Польщі. Є Олег Олександрович Сурін — доктор технічних наук, професор кафедри гідравліки у Дніпровському технічному університеті. Як можна соромитися? Кажуть, непривабливе прізвище. Варто згадати про Олександра Суріна, уродженця Житомира, який загинув 6 березня 2022 року під Макаровим, захищаючи нас від російських військ", — сказав Геннадій Махорін.

перейменування, маликова, сурина гора, захисників україни, хмельова, голосування
Геннадій Махорін, Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Кореспонденти Суспільного також запитали думку житомирян щодо перейменування вулиці Маликова. Житомирянка Галина розповіла, що підтримує варіант перейменування на Захисників України, оскільки вони зараз захищають нас та наш спокій.

перейменування, маликова, сурина гора, захисників україни, хмельова, голосування
Галина, Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

"У майбутньому я б хотіла бачити назву вулиці Хмельова. Колись у молодості, я тут навчилася та збирала хміль. Я пам'ятаю, що тут були плантації. Вважаю, що ця назва більше підходяща", — говорить житомирянка Алла.

перейменування, маликова, сурина гора, захисників україни, хмельова, голосування
Алла, Житомир, Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

"Наскільки я знаю, запропоновані назви не відображають настроїв населення цього району. Наприклад, навіть якщо б перейменували на Польський бульвар, мабуть, це викликало б менше суперечок, ніж ті варіанти, які пропонують зараз", — сказав житомирянин Олексій.

перейменування, маликова, сурина гора, захисників україни, хмельова, голосування
Олексій, Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

"У даний час я не вважаю за доцільне змінювати назву. Розумієте, зараз триває війна, і це все", — пояснив житомирянин Леонід.

перейменування, маликова, сурина гора, захисників україни, хмельова, голосування
Леонід, Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Зі слів Геннадія Махоріна, міська комісія з топоніміки повинна переглянути рішення щодо перейменування вулиці Маликова.

перейменування, маликова, сурина гора, захисників україни, хмельова, голосування
Вулиця Маликова, Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Голосування за нову назву триватиме на Єдиній платформі місцевої демократії до 8 квітня.

перейменування, маликова, сурина гора, захисників україни, хмельова, голосування
Вулиця Маликова, Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Раніше Суспільне писало, що вулиця Степана Маликова у Житомирі увійшла до переліку вулиць та провулків, які відповідно до закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" мають бути перейменовані.

23 лютого 2024 року в приміщенні Житомирської міської ради на засіданні міської комісії з топоніміки для вулиці Маликова запропонували два варіанти назви: Хмельова та Захисників України.

"На засіданні комісії з топоніміки розглядали декілька варіантів перейменування вулиці Маликова. Зокрема, Сурина гора, Суриногірська, Висока, Князя Мала. На громадське обговорення винесли дві пропозиції: Хмельова та Захисників України", — сказала а коментарі Суспільному голова комісії з топоніміки, перша заступниця Житомирського міського голови Світлана Ольшанська.
перейменування, маликова, сурина гора, захисників україни, хмельова, голосування
Вулиця Маликова, Житомир, 13 березня 2024 року. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
У Вільшанці на Кіровоградщині демонтували не усі пам'ятники з радянською символікою. Що кажуть у громаді
У Вільшанці на Кіровоградщині демонтували не усі пам'ятники з радянською символікою. Що кажуть у громаді
перейменування, дерусифікація, декомунізація, вулиця, Житомир
Перейменування вулиці Радищева: чи згодні житомиряни із запропонованими назвами
П'ятикутна зірка й ордени &quot;Вітчизняна війна&quot; та &quot;Перемога&quot;: чи декомунізують меморіал слави у Сарнах на Рівненщині
П'ятикутна зірка й ордени "Вітчизняна війна" та "Перемога": чи декомунізують меморіал слави у Сарнах на Рівненщині
Створюються вручну: Київський метрополітен показав процес виготовлення літер для перейменованих станцій
Створюються вручну: Київський метрополітен показав процес виготовлення літер для перейменованих станцій
На початок