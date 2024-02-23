У Житомирі публічно обговорюватимуть, яку нову назву матиме вулиця Степана Маликова. На засіданні міської комісії з топоніміки 23 лютого запропонували два варіанти: Хмельова та Захисників України.

Про це Суспільному розповіла голова комісії з топоніміки, перша заступниця Житомирського міського голови Світлана Ольшанська.

Рішення про громадське обговорення щодо перейменування вулиці Маликова ухвалили на засіданні комісії з топоніміки. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

На засіданні міської комісії з топоніміки ухвалили рішення винести на громадське обговорення дві назви вулиці Маликова. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

За її словами, громадські обговорення триватимуть упродовж місяця.

"На засіданні комісії з топоніміки розглядали декілька варіантів перейменування вулиці Маликова. Зокрема, Сурина гора, Суриногірська, Висока, Князя Мала. На громадське обговорення винесли дві пропозиції: Хмельова та Захисників України", — сказала Ольшанська.

Представниця однієї з ініціативних груп щодо перейменування вулиці Наталія Слободянюк каже, що більшість людей в обговореннях у соцмережах обрали назву Сурина гора.

"Ми не наполягаємо саме на цій назві, але в січні 2024 року ми подали ще одну заяву, якою висловили незгоду з назвою Захисників України, тому що ця назва, на нашу думку, серйозна, глибока і змістовна для такої вулиці, як Маликова. Маликова — це околиця, це маленька і коротка вулиця", — розповіла Наталія Слободянюк.

Наталія Слободянюк. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Представниця іншої ініціативної групи Людмила Субин сказала, що вулицю Маликова варто перейменувати саме на вулицю Захисників України.

"Назвати вулицю Сурина гора — це буде назва в назві. І аргументуйте, будь ласка, мені, хто такі Сурини? Звідки пішла ця історична назва? І чому в наш час, коли наші чоловіки, наші діти воюють, гинуть, захищають наші інтереси, щоб ми зараз тут мирно жили, виступають проти назви Захисників України, я не розумію", — сказала Людмила Субин.

Людмила Субин. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

За словами житомирянина Василя Жидецького, мікрорайон Маликова є справді замалим для назви вулиці — Захисників України.

"Я поясню. Ми більше не зможемо в Житомирі повторно назвати жодної вулиці чи мікрорайону іменем Героїв України", — висловив власну думку житомирянин Василь Жидецький.

Василь Жидецький. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Житомирянка Євгенія Гусєва розповіла, що вона також проти того, щоб вулицю Маликаова перейменовували на Сурину Гору.

"Я категорично проти перейменування вулиці Маликова на Сурину гору. Хто такий Сурин? Поміщик? Ми що, скучили за поміщиками? Минули ті часи", — розповіла житомирянка Євгенія Гусєва.

Євгенія Гусєва. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Раніше Суспільне писало, що вулиця Степана Маликова у Житомирі увійшла до переліку вулиць та провулків, які відповідно до закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" мають бути перейменовані.

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