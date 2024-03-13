У Вінниці хірурги видалили два металеві уламки з працюючого серця

У Вінницькій обласній клінічні лікарні ім. М. Пирогова кардіохірурги провели операцію на працюючому серці: видалили два металеві уламки у 22-річного пацієнта.

Операцію провели 7 березня, повідомили на Facebook-сторінці клінічної лікарні. Вінницькі медики працювали разом з колегами із Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова.

Фото: Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. Пирогова, Facebook

22-річний пацієнт мав проникаючу травму. У нього були пошкоджені органи грудної клітки. Коли його дообстежили, то в стінці правого шлуночка серця виявили сторонні тіла. Це були два металеві уламки.

Операцію проводили без зупинки серця, використовуючи малоінвазивний метод міністернотомії. Завдяки цьому зменшили об'єм хірургічної травми та період післяопераційної реабілітації. Пацієнт нині почувається добре.