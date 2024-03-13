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Жителі Київщини збиратимуть книжки українською для постраждалих регіонів
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Жителі Київщини збиратимуть книжки українською для постраждалих регіонів

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збирають книги
Фото: Суспільне Полтава

Жителі Київщини можуть долучитися до Всеукраїнського проєкту збору книжок "Вільні читають українською", який присвятили 210-річчю Тараса Шевченка.

Про це повідомляє Київська ОВА.

Зібрані книжки поповнять бібліотечні фонди та книжкові полички в укриттях та гуманітарних штабах Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської та Сумської областей.

За словами Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня, під час повномасштабного вторгнення було знищено понад 180 мільйонів українських книжок.

Проєкт має покращити психоемоційний стан людей, які знаходяться під щоденними обстрілами, а також підтримати читання українськомовної літератури. Для участі потрібно зареєструватись.

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