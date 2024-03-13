Чернівчанка Віолетта Корєтнік зняла кліп, з яким Bambie Thug перемогла на нацвідборі на Євробачення в Ірландії. Кліп для пісні "Love Bites" знімали впродовж місяця з обмеженим бюджетом.

Про це Суспільному повідомили в Інформагенції ЗАН.

За даними інформагенції, Віолетта Корєтнік працює з ірландською співачкою Bambie Thug з 2021 року. Тоді вона створила перший кліп для артистки — відео на пісню "Ritual". Спеціально для кліпу Віолетта зі своєю командою змогли створити сцену бійки у переповненому метро. Також Віолетта Корєтнік створила для співачки кліпи для пісень "Merry Christmas", “Egregore” та “Tsunami”.

Також для Bambie Thug Віолетта зняла відео з живого виступу у Лондонській студії BBC Maida Vale, де виступали Led Zeppelin, George Michael, Nirvana, David Bowie, Jimi Hendrix, Beyoncé та Radiohead.

Кліп “Love Bites” створювали впродовж місяця. Протягом декількох вечорів команда Віолетти разом з артисткою обговорювала загальну концепцію кліпу, його часову лінію, кольорову палітру та склад команди. Опісля створювали та вдосконалювали розкадрування.

"Я знала з самого початку, що ця зйомка буде не з простих. У нас майже не було бюджету, та приміщення, яке мало бути темним для кадру. Ми мали дочекатись ночі, що значить, що зйомка почнеться тільки о 17-18 годині. Дивлячись на локацію, яка була орендована лише на один день та на обсяг роботи, я розуміла, що раніше 1-2 ночі зйомку ми не скінчимо", — розповідає Віолетта.

Зйомки кліпу тривали всю ніч та завершилися приблизно о 7 годині. Артистка Bambie Thug перемогла на національному відборі з піснею “Doomsday Bloom” та представить Ірландію на Євробаченні у 2024 році.

Віолетта Корєтнік. Фото надали в інформагенції ЗАН

Що відомо про Віолетту Корєтнік

Віолетта Корєтнік навчалася у гімназії №2 у Чернівцях. Дівчина захоплювалася фотографією та малюванням з дитинства. В шкільні роки перемогла у всеукраїнському конкурсі малюнку IParus, а у гімназії влаштували виставку робіт Віолетти. Під час навчання у Чернівецькому національному університеті Віолетта почала професійно займатися фотографією, створюючи світлини для різних брендів та закладів міста.

Віолетта Корєтнік працювала з артисткою Bambie Thug, коли почалася повномасштабна війна. Віолетта на декілька місяців зупинила роботу. На той момент її мама перебувала в Бучі. Віолетта з першого дня повномасштабної війни брала участь у зборах грошей, в акціях на підтримку України.

Разом із командою Віолетта створила декілька документальних фільмів для проєкту "Ukraïner" та відзняла серію інтервʼю з дітьми-біженцями з найгарячіших точок для організації "Support Ukraine". Також Віолетта працювала з United 24 над проєктом благодійного матчу, організованого на стадіоні Челсі за участю Андрія Шевченка та Олександра Зінченка.

У лютому 2024 року Віолетта працювала над документальним фільмом з британською режисеркою jacqui Morris про Святослава Вакарчука та гурт "Океан Ельзи".

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