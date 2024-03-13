Домашнє насильство щодо неповнолітніх: яка ситуація на Рівненщині

На Рівненщині зросла кількість випадків домашнього насильства щодо неповнолітніх, у порівнянні з минулими роками. 31 таке кримінальне провадження скерували до суду за два місяці 2024 року. Кількість злочинів за участю дітей — зменшилась.

Про це в етері Українське радіо. Рівне розповів заступник начальника обласної прокуратури Сергій Міськевич.

З його слів, у 2024 році на Рівненщині зареєстрували 85 кримінальних проваджень, пов’язаних з домашнім насильством. За 2023 рік та два місяці 2024-го до суду скерували 355 кримінальних проваджень, а також п’ять обвинувальних актів у сфері охорони дитинства.

"Спостерігається значна кількість потерпілих дітей від кримінальних правопорушень. Ми проаналізували дані впродовж трьох років. Наприклад, в 2021 році стосовно неповнолітніх обліковується 425 кримінальних правопорушень, у 2022-му — 343, а 2023 році — вже зросло в два рази, 647 кримінальних правопорушень. За два місяці поточного року ми маємо облікованих 77 кримінальних правопорушень", — зазначив Сергій Міськевич.

Він додав, що основними причинами злдочинів щодо дітей є негативні вплив у сім'ї та проведення дозвілля, доступ до забороненого контенту в інтернеті. Здебільшого, насильство стосовно дітей носить прихований характер.

“Дорослі спроможні прямо заявляти про насильство, тобто, звертаються із заявами щодо вчинення домашнього насильства. Малолітні діти можуть реалізувати своє право на доступ до правосуддя лише через законних представників. Як практика показує, що не завжди вони діють в інтересах дітей”, — розповів Сергій Міськевич.

Він також додав, що на Рівненщині третій рік поспіль спостерігають тенденцію до зменшення рівня підліткової злочинності:

“У роботі з підлітками, які потрапили у конфлікт із законом, прокурори змінили свої підходи від репресивного до відновного. Тобто, кожній дитині, яка поступилася треба у будь-якому випадку дати шанс на виправлення, а не карати чи якимось чином сприяти до максимальної міри покарання. Також особливу увагу у категорії кримінальних проваджень, прокурори приділяють питанню встановленню осіб, які втягують підлітків у злочинну діяльність, причин та умов які цьому сприяють”.

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