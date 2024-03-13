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Попереду — реставрація фасадів і ремонти в квартирах: на якому етапі відбудова будинків на Стрийській у Львові
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Попереду — реставрація фасадів і ремонти в квартирах: на якому етапі відбудова будинків на Стрийській у Львові

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Попереду — реставрація фасадів і ремонти в квартирах: на якому етапі відбудова будинків на Стрийській у Львові
Будинки на Стрийській у березні 2024 року. Скріншот з відео на Facebook-сторінці Любомира Зубача

У Львові повністю завершили перший етап відбудови будинків на вулиці Стрийській, які були частково зруйновані внаслідок ракетної атаки РФ 6 липня. Попереду — реставрація фасадів, відновлення мереж і ремонти в квартирах.

Про це повідомив на Facebook-сторінці заступник мера Львова з містобудування Любомир Зубач. У ЛКП "Рембуд", яке займалось відбудовою, зазначають, деякі будинки були зруйновані на понад 70%. До прикладу, у будинку №64 не вціліло жодне перекриття між поверхами. Тож відбудувати зруйноване було навіть складніше, ніж збудувати нове.

"Вісім місяців зусиль – і дахи, стіни, поверхи і перекриття, а ще двері та вікна – все є. Дещо навіть краще, ніж було досі. Наприклад, тепер ці чотири найбільш постраждалі будинки мають не металопластикові, а дерев’яні вікна. Тим часом дахи ми перекрили дуже якісною черепицею, яку везли з-за кордону. Зробили усе – щоб під час відбудови зберегти історичне обличчя цих будинків! ", — йдеться у повідомленні.

За словами посадовця, так як будинки є пам'ятками архітектури, для робіт з реставрації фасаду необхідний відповідний проєкт. Наразі триває його розробка. Це реалізують за бюджетні гроші. По завершенню робіт мешканці зможуть розпочати ремонти в квартирах.

"Фінальна стадія – це внутрішні ремонти, які люди будуть робити собі в квартирах. Міська рада даватиме на це компенсацію. За дорученням міського голови, має бути чітка угода та зобов’язання, що гроші будуть витрачені на ремонт згідно з визначеним стандартом, адже це пам’ятка архітектури. Не хочеться забігати наперед, але до початку опалювального сезону хотілося б завершити весь комплекс робіт", – заявляв Любомир Зубач.

Також в дворі будинків планують облаштувати громадський простір.

Що відомо про ракетний удар по Львову 6 липня

Вночі 6 липня Росія вдарила ракетами "Калібр" по Львову та Львівщині.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що три ракети влучили по Львову. Попередньо, одна прямо влучила у два житлові будинки.

Вранці 7 липня рятувальники знайшли під завалами будинку десяту загиблу людину. Ще 42 людини поранені.

Будинки житлового комплексу для викладачів Львівської політехніки 1930-х років занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

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