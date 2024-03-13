Сміття неподалік озера "Земснаряд" у Чернігові. У соцмережах чернігівці виклали світлини та відео з прибережної зони міста на перехресті вулиці Лісковицької та Київської траси, куди звезли купи будівельного сміття. За словами правозахисника Олександра Гашпара, це порушення чинного законодавства. Окрім того, на одному із відео чоловік, який на бульдозері утрамбовує сміття, каже: тут буде будівництво. У ситуації розбиралися кореспонденти Суспільного.

На світлинах, які виклав у Фейсбук чернігівець Дмитро Ткаченко, видно купи сміття на вулиці Лісковицькій у Чернігові поблизу озера "Земснаряд".

Сміття поблизу озера "Земснаряд". ФОТО: Фейсбук Дмитро Ткаченко

Це ж саме сміття – й на відео, де видно, як працює будівельна техніка.

Чоловік, який на бульдозері утрамбовує сміття. ФОТО: Скін з відео t.me/chernigivtruexa

"Тут буде будівництво. А що за будівництво – це у Тарасовців питайте", – йдеться у відео.

Згідно з кадастровим номером, ця ділянка, площею трохи більше одного гектара, – у комунальній власності Чернігова.

У 2008 році міська рада передала її в оренду приватному підприємству "Будмірантарівнест".

За словами правозахисника і помічника депутатки Чернігівської міської ради Марини Семененко Олександра Гашпара, у 2008 році управління захисту навколишнього середовища склало негативний висновок стосовно цієї ділянки.

"Це висновок був негативним, тому що земельна ділянка розташована у прибережній захисній смузі озера "Земснаряд", тому управління не погоджувало цей проєкт, і заперечувало проти передачі цієї земельної ділянки в оренду", – каже Олександр Гашпар.

Олександр Гашпар. ФОТО: Суспільне Чернігів

За словами виконувача обов’язків міського голови Чернігова Олександра Ломака, порушень ніяких немає, підприємці на цій ділянці роблять підсипку піщаної дороги.

"Там, по суті, болото. Грунти такі, що не можна, ні пройти, ні проїхати. Компанія уклала договір з іншою приватною компанією на підсипку цієї дороги. Ось і вся сенсація. Частина чернігівців, які читають і вірять цій інформації, що якісь негідники будівельне сміття з "України" (готелю – ред.) вивозять прямо на берег "Земснаряду", і вже скоро в місті не буде "Земснаряду", – ви бачите, що це повна маячня. Вчора інформацію перевірили, мені доповіла мунварта, я зв’язався з підприємцем, з одним і з другим, і з’ясував для себе чітко, що тут немає порушення, і сенсації. Нічого взагалі тут немає", – каже Олександр Ломако.

Олександр Ломако. ФОТО: Суспільне Чернігів

Коли Суспільне прибуло на місце вивозу сміття – частину вже прибрали.

Начальник управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради Василь Дмитренко говорить:

"Дана земельна ділянка абсолютно не порушує ніяких природоохоронних норм. Нічого не порушує. Тільки в головах у якихось людей є порушення".

Василь Дмитренко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Суспільне звернулося за коментарем до Деснянського басейнового управління з приводу господарської діяльності у прибережній смузі озера. Відповідь оприлюднимо, щойно її отримаємо.

За словами Олександра Гашпара, міська рада мала шанс повернути цю земельну ділянку з оренди, натомість продовжила договір, рішенням сесії 9 лютого 2024 року.

"У 2023 році управління земельних ресурсів зафіксувало користування цим підприємством земельною ділянкою без правовстановлюючих документів, і нарахували їм збитки у розмірі 114 тисяч гривень. І оформили це у січні 2024 року протоколом, який директор підприємства підписала, але не погодилась зі збитками. Не погоджувалась із сумою, не сплачувала їх", – говорить Олександр Гашпар.

За даними з відкритих джерел, директор компанії "Будмірантарінвест" – Тетяна Губська.

Суспільне намагалось отримати коментар від представників підприємства, щоб дізнатись, чи буде там будівництво, але номер, який вказаний в офіційних джерелах не обслуговується.

За словами Олександра Гашпара, він звертатиметься до Держекоінспекції та прокуратури з приводу засмічення та можливої забудови прибережної зони:

"Буду ставити питання, просити, щоб вони дослідили правомірність передачі в оренду цієї земельної ділянки, і зміни цільового призначення. Якщо це було неправомірно, й незаконно – треба ставити питання про скасування рішення останнього ЧМР в суді, і повернення земельної ділянки до земель запасу, – каже Олександр Гашпар.

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