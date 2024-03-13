13 березня у Житомирі поліція перевіряє інформацію про замінування місцевого торговельного центру "Глобал".

Про те, що у "Глобалі" близько четвертої години дня оголосили звукове повідомлення про мінування та попросили відвідувачів покинути приміщення торговельного центру, повідомила з місця події кореспондентка Суспільного Тетяна Іскоростенська.

За її словами, до торговельного центру приїхала поліція.

У коментарі Суспільному речниця поліції Житомирщини Вікторія Дубовик сказала, що на початку четвертої години дня на адресу поліції надійшов електронний лист із повідомленням про замінування торговельного центру "Глобал".

"Наразі перевіряємо цю інформацію, подробиці зможу озвучити згодом", — поінформувала речниця поліції.

ОНОВЛЕНО на 19:00

За словами Вікторії Дубовик, обстеження поліцейські та вибухотехніки завершили о 17:15. Вибухонебезпечних предметів не виявили.

"До перевірки залучали 15 працівників поліції, які обстежили торговельний центр і прилеглу до нього територію — вибухонебезпечних і підозрілих предметів не виявлено. Було евакуйовано 4000 людей. Рух транспорту не перекривали. Попередньо цей випадок кваліфікували як кримінальне правопорушення за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності", — розповіла Вікторія Дубовик.

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