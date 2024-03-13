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КРЦ розробив карту Криму з історичними топонімами: для чого вона потрібна
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КРЦ розробив карту Криму з історичними топонімами: для чого вона потрібна

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Карта Криму з історичними топонімами
Карта Криму з історичними топонімами. Фото: ATR

Кримськотатарський Ресурсний Центр (КРЦ) створив дерев'яну карту Кримського півострова з історичними топонімами в рамках кампанії "Повернемо назви — повернемо Крим", метою якої є відновити первісні географічні назви півострова, де Росія змінила понад тисячу автентичних топонімів.

Про це повідомив голова правління КРЦ Ескендер Барієв у сюжеті для ATR, уривок якого оприлюднив Центр на своїй сторінці у Facebook.

На новій дерев'яній карті територіальних громад Криму показані історичні назви населених пунктів півострова за новим адміністративним устроєм.

"Ми демонструємо історичну територіальну цілісність Криму та нагадуємо, що в населених пунктах є автентичні назви, які потрібно повертати", – наголосив Барієв.

Відповідну карту передали голові Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктору Єленському та скоро їх отримують інші представники органів державної влади України.

"Саме за допомогою таких допоміжних матеріалів ми зможемо познайомити все більше українців зі справжньою історією українського Криму", — зазначили у КРЦ.

З 7 вересня 2023 року набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою АР Крим" щодо декомунізації та введення нового районного поділу Криму. Замість 14 районів на півострові утворили 10 нових районів: Бахчисарайський, Білогірський, Джанкойський, Євпаторійський, Керченський, Курманський, Перекопський, Сімферопольський, Феодосійський та Ялтинський.

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