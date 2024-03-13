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На ділянці військового призначення вирощували сільгоспкультури: на Вінниччині експосадовцю повідомили про підозру
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На ділянці військового призначення вирощували сільгоспкультури: на Вінниччині експосадовцю повідомили про підозру

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На ділянці військового призначення вирощували сільгоспкультури: на Вінниччині експосадовцю повідомили про підозру
Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

До п'яти років позбавлення волі загрожує колишньому начальнику охорони одного з відділів державної установи на Вінниччині, якого підозрюють у неналежному виконанні службових обов’язків.

Чоловіка звинувачують, що на земельній ділянці військового призначення той допустив вирощування сільськогосподарських культур, повідомляють на сайті ГУ Нацполіції у Вінницькій області.

У 2021 році 57-річний чоловік, обіймаючи посаду начальника охорони, не контролював те, як його підлеглі несуть службу. А саме — не охороняють земельні ділянки, котрі належать до земель Міністерства оборони України. Експосадовець допустив, що сторонні особи самовільно зайняли частину земельної ділянки площею 7,5 га та використовували її за нецільовим призначенням. Вони незаконно посіяли та вирощували сільськогосподарську продукцію.

За висновком судово-економічної експертизи, збитки, завдані державі, становлять більш ніж 400 тисяч гривень. Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам). Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

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