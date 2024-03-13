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17-річного підлітка підозрюють у пограбуванні магазину на Вінниччині
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17-річного підлітка підозрюють у пограбуванні магазину на Вінниччині

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17-річного підлітка підозрюють у пограбуванні магазину на Вінниччині
Розбите вікно пограбованого магазину міста Хмільник на Вінниччині . Фото: Нацполіція

У Хмільнику, що на Вінниччині, 17-річного підлітка підозрюють в пограбуванні магазину. В умовах дії воєнного стану такий злочин карається позбавленням волі на термін до 8 років.

З повідомленням про зникнення товару до поліції звернулася керуюча одного з магазинів міста, повідомили на сайті Нацполіції. Жінка розповіла, що вночі хтось пошкодив замок та викрав гроші й алкогольні напої.

"Як з’ясували правоохоронці, 17-річний місцевий житель приніс на місце правопорушення металевий прут, яким пошкодив замок магазину звідки викрав алкоголь та гроші. Поліцейські розшукали хлопця за місцем його проживання", — повідомили у поліції.

Замок
Фото: Нацполіція

Загальна сума збитку завдана діями зловмисника становить майже 10 тисяч гривень. Частину викрадених речей поліцейські вилучили.

За цим фактом поліцією розслідується провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка).

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