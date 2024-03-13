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На Хмельниччині прощатимуться з солдатом Василем Синковичем
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На Хмельниччині прощатимуться з солдатом Василем Синковичем

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Військовий Василь Синкович з Хмельниччини
Військовий Василь Синкович. фото: Старосинявська селищна рада

Сьогодні, 14 березня, у селі Заставці, що на Хмельниччині, відбудеться прощання з солдатом Василем Синковичем. Воїн загинув 10 березня на Донецькому напрямку. Йому було 29 років.

Про це повідомили у Старосинявській селищній раді.

За їхньою інформацією, Василь Синкович народився 15 січня 1995 року в селі Заставці, що на Старосинявщині. Після закінчення школи навчався у Хмільницькому аграрному центрі професійно-технічної освіти. Здобув фах маляра-штукатура. З 2016 року проходив військову строкову службу в селі Старичі Львівської області.

У Старосинявській селищній раді зазначили, 26 лютого 2022 року Василь Синкович долучився до лав Збройних сил України. На фронті був сапером інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти військової частини. Загинув біля населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району,  Донецької області під час виконання завдань із мінування місцевості перед позиціями підрозділів. Унаслідок мінометного обстрілу, коли намагався забрати з поля пораненого побратима, отримав поранення, несумісні з життям. У Василя Синковича залишились дружина, брати, сестри й племінники.

У Старосинявській селищній раді повідомили, поховають Василя Синковича на місцевому кладовищі села Заставці. 14 березня оголошено днем жалоби на території Старосинявської громади.

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