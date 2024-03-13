Два представники виду дятел білоспинний, який занесений до Червоної книги України, вперше зафіксували на території національного природного парку "Мале Полісся", що на Хмельниччині. Орнітологи помітили птахів за їхнім співом.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла старша наукова співробітниця національного природного парку "Мале Полісся" Наталія Кратасюк.

За її словами, пташок зареєстрували у рамках систематичного вивчення орнітофауни на території парку.

Орнітолог фотографує середовище, де помітні сліди життєдіяльності птаха, березень 2024, Хмельниччина. Фото: Наталія Кратасюк

"Дослідження проводять, щоб отримати достовірні дані про сучасний стан орнітокомплексів. Це своєрідна "інвентаризації" птахів, виявлення типових і рідкісних видів з метою їхнього подальшого моніторингу", — пояснила Наталія Кратасюк.

Старша наукова співробітниця зазначила, у парку мешкають різні види ряду дятлових, серед яких жовна сива, зелена і чорна, дятел великий, середній і трипалий.

"Дятел білоспинний — дуже рідкісний птах. За 10 років існування парку і ще задовго до його створення, коли проводили дослідження щодо того, яка фауна водиться на місцевості, його не фіксували. Цього разу вдалося вперше помітити цей вид на двох локаціях. Зазвичай він, як і більшість дятлів, шукає личинки й комахи у корі дерев", — розповіла Наталія Кратасюк.

Дослідники за допомогою бінокля спостерігають за птахами, березень 2024, Хмельниччина. Фото: Наталія Кратасюк

За її словами, орнітологи помітили червонокнижних птахів за допомогою аудіального методу: "У дятла білоспинного, як і в кожної пташки, є свій характерний спів. Завдяки цьому досвідчені орнітологи змогли його ідентифікувати. Щоб підтвердити свої висновки за допомогою бінокля птаха знайшли, щоб поспостерігати за ним".

Наталія Кратасюк пояснила, ареал поширення дятла білосніжного — територія, що знаходиться на півночі від Хмельницької області. Тому під час подальших орнітологічних досліджень фахівці будуть встановлювати, чи гніздяться птахи, чи вони тимчасово перебували у парку.

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