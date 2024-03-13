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Довкола Чорнобиля незаконно рубають дерева та розорюють землі — Міндовкілля
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Довкола Чорнобиля незаконно рубають дерева та розорюють землі — Міндовкілля

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Чорнобиль, Чорнобильський заповідник
Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник / Facebook

Держекоінспекція та Держлісагентство зафіксували понад 500 зрізаних дерев та факти розорювання земель під час позапланової перевірки Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Міжвідомча робоча група, яку нещодавно створили за дорученням міністра довкілля Руслана Стрільця, перевіряє можливі незаконні полювання, рубки дерев, розорювання земель для сільськогосподарських потреб, вилов риби на території Чорнобильського заповідника.

"Виявили понад 500 пнів зрізаних дерев. Клейма відводу та контролю на пнях та власне продукція зрізаних дерев на місці відсутні. Держекоінспекція розрахувала розмір шкоди, матеріали направила в правоохоронні органи", — зазначають фахівці ДЕІ.

Також зафіксували розорювання земель для культивації, сінокосіння та вирощування сільськогосподарських культур. Держекоінспекція видала припис заповіднику щодо усунення порушень.

Наприкінці 2023 року на території заповідника виявили незаконну вирубку сироростучих та сухостійних дерев. Правоохоронці відкрили кримінальну справу через спробу вивезти деревину без відповідних документів за межі Чорнобильської зони.

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