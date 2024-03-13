Російське хакерське угруповання "Солнцепек" атакувало одного з найбільших інтернет-провайдерів Калуша, що на Івано-Франківщині. Частина абонентів залишилася без зв'язку та інтернету.

Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця СБУ в Івано-Франківській області Марія Римар.

"13 березня об 11:40 вороже хакерське угруповання "Сонцепек" втрутилося в систему Калуського інтернет-провайдера "КІМ". СБУ з компанією на зв'язку. Працівники провайдера зараз ліквідовують наслідки цієї атаки. У разі необхідності кіберфахівці готові їм допомогти", — сказала Марія Римар.

"Сьогодні наш провайдер став жертвою масштабної хакерської атаки, яка також зачепила кілька інших компаній у нашій галузі. Незаконні дії спричинили перебої у роботі мережі. Зокрема, не працює інтернет, телебачення, телефонія та наш сайт", — повідомили на Facebook-сторінці Калуського провайдера "КІМ".

У компанії запевнили, що вже працюють над відновленням послуг.

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