На блокпостах Сум разом з військовими службу несуть спеціально навчені собаки, які допомагають доглядати автотранспорт, що заїжджає чи виїжджає з міста. Як та хто готує чотирилапих помічників та яка їхня основна задача дізнавались кореспонденти Суспільного.

Євген військовослужбовець 35 полку Національної гвардії. Розповідає, що мріяв бути кінологом з дитинства, тому на службу прийшов з власним вихованцем — голландською вівчаркою Локкі. Говорить, що з початком повномасштабного вторгнення особливих змін в підготовці підопічних не відбулось та стало більше роботи.

"Зараз найбільша увага приділяється пошуку та виявленню вибухових речовин, зброї, боєприпасів. запобіганню їх перевезенню та ввезенню в наше місто, та інші міста нашої Сумщини", - пояснює військовий кінолог Євген.

Військовий кінолог Євген. Фото: Суспільне Суми

Для цього кінологи використовують собак службових порід, таких як німецька, бельгійська та голландська вівчарки. За словами чоловіка, всі собаки талановиті, знають свою справу і готові виконувати службу.

"Ми розвінчуємо напевно найбільший міф про службових собак з пошуку зброї, набоїв, наркотичних речовин. Тому, що всі думають, якщо собака з пошуку наркотиків, то вона вживає наркотики, з пошуку тротилу їсть тротил з кашею", - каже Євген.

Фото: Суспільне Суми

Лютому — один рік, розповідає Євген. На тренуваннях з легкістю знаходить набої, навіть коли навколо “заряджені” предмети з іншими запахами, щоб ускладнити йому завдання: "Робимо, щоб собака не звертала уваги на інші запахи під час роботи, тому, що в машинах, посилках, сумках можуть перевозити і їжу, сосиски, ковбасу і все підряд".

Локкі — голландська вівчарка, йому 5 років. З огляду на вік та досвід, його завдання ускладнюється, говорить кінолог. Потрібно знайти предмет, який лежав біля тротилу. В цьому випадку, це ватна паличка.

"Собака упродовж тренувань починає розуміти, що там де є запах шуканої речовини, там з'являється м'яч. Це гра, собака завжди шукає здобич, ми включаємо її інстинкт полювання", - пояснює Євген.

Військовий кінолог Микола. Фото: Суспільне Суми

Кожен день у складі кінологічної мобільної групи собаки відправляються на службу. Військовослужбовець 35 полку Національної гвардії України Микола говорить, що роботу свою їхні підопічні знають: "У клітці для перевезень службових собак знаходиться Аякс та Рекс. Аяксу 2 роки, а Рексу до 3 років".

За його словами, собаки такі робочі мандрівки люблять та їздять з задоволенням: "Ця робота для собаки як гра. Гра у хованки — ми ховаємо, вони знаходять, і за це отримують гру".

Аякс і Рекс вже знаходили гранати та набої.

Фото: Суспільне Суми

"Ховають і під обшивку автомобіля у двері. В різні місця ховають. Буває просто в ганчірки замотують, щоб собака не знайшла чи людина не виявила. Буває закидане сумками", - пояснює військовий кінолог Микола.

За словами водія Олександра, який їде з Сум до села, до таких перевірок на блокпосту ставиться з розумінням.

"При нинішній ситуації абсолютно все адекватно. Як це може бути образа, коли люди роблять свою роботу", - каже водій.

За інформацією пресслужби 35 полку Національної гвардії України, станом за січень-лютий 2024 року кінологічна служба виявила на блокпостах Сумщини 5 одиниць вогнепальної зброї, понад 3000 набоїв різних калібрів, 42 кілограми вибухових речовин, 45 електродетонаторів, детонуючий шнур сумарною довжиною 150 м та 14 гранат різних модифікацій.

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