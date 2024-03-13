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Розмістили своїх і прийняли переселенців: на Київщині за рік створили 2,5 тис. додаткових місць у дитсадках
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Розмістили своїх і прийняли переселенців: на Київщині за рік створили 2,5 тис. додаткових місць у дитсадках

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На Київщині діють 760 дитсадків, за 2023 рік створили 2,5 тис. додаткових місць у садочках
Модульний дитсадок у Загальцях, Київська область, квітень 2023 року.

Київщина — лідер серед регіонів у розширенні мережі закладів дошкільної освіти. Протягом 2023 року в області створили понад 2,5 тисячі нових місць у дитсадках. Таких показників досягли завдяки відбудові садочків і відкриттю приватних закладів.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Він уточнив, що через російську агресію в області були зруйновані 244 заклади освіти, а попит на місця в дитсадках зростає через приїзд до регіону переселенців з інших областей через війну.

Наразі в області працюють 760 дитсадків. Їх відвідують понад 56 тисяч дошкільнят. У 2023 році в області отримали ліцензії 15 приватних дитячих освітніх установ. Ці заклади можуть відвідувати понад 1,3 тис. дітей.

В області також відбудовують дошкільні заклади, пошкоджені під час війни. Так, у Бишівській громаді відновили дитсадок "Каштан", два садочки відбудували в Ірпінській громаді, один — у Бучанській. Завершили реконструкцію дитсадка "Берізка" Гірської громади, а у Борщагівській громаді відкрили дитсадок "Левенятко".

Малеча села Загальці Бородянської громади може разом гратися і навчатись завдяки облаштуванню модульного дитсадка. Крім того, у деяких школах області створюють дошкільні відділення, щоб прийняти дітей.

За даними КОВА, нині триває відновлення та будівництво закладів дошкільної освіти в Макарівській, Бородянській, Гостомельській, Великодимерській, Бучанській, Ірпінській та Димерській громадах.

Що відомо про відновлення дитячих садочків на Київщині

Під час окупації Київської області загалом були пошкоджені 86 закладів дошкільної освіти. Відбудовувати дитячі садки почали одразу після звільнення регіону.

В Ірпені 160 дітей пішли до відбудованого садочку "Рута". Загалом заклад може прийняти до 400 маленьких жителів міста. До дитячих ясел зарахували 15 малюків з сімей пільгових категорій.

У селі Загальці Бородянського району Київщини відкрили модульний дитячий садочок за сприяння благодійного фонду "Угорська екуменічна служба допомоги-Україна". Новий освітній заклад розрахований на одночасне навчання 55 дітей.

Також відкрили новозбудований дитячий садочок "Пазлик" у Фастівському районі в селищі Калинівка. Звести дошкільний заклад раніше завадило повномасштабне вторгнення російських військ.

В селі Горенка почав роботу відновлений дитсадок "Казка". Його зможуть відвідувати 80 дітей, зокрема, з особливими освітніми потребами.

В Ірпені відбудовують зруйнований росіянами ясла-садок "Веснянка". Замість старого одноповерхового садочка зводять будівлю на 3 поверхи, яка зможе прийняти вдвічі більше дітей.

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