НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Чернігівщині невідома жінка, яка представилася співробітницею банку, ошукала пенсіонерку на 74 тисячі гривень
ШахрайствоГРОШІЛЮДИПОЛІЦІЯРегіони

На Чернігівщині невідома жінка, яка представилася співробітницею банку, ошукала пенсіонерку на 74 тисячі гривень

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Чернігівщині невідома жінка, яка представилася співробітницею банку, ошукала пенсіонерку на 74 тисячі гривень
ФОТО: Gettyimages

На Прилуччині невідома жінка, яка представилася співробітницею банку, ошукала 69-річну пенсіонерку на 74 тисячі гривень. Незнайомка повідомила, що хтось нібито намагаються зняти гроші з банківської картки, щоб цьому запобігти потрібно продиктувати секретні реквізити.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Чернігівській області на своєму сайті.

Як йдеться у повідомленні, жінка виконала вказівки, після чого виявила зникнення грошей зі свого банківського рахунку.

"Поліцейські закликають жителів Чернігівщини не передавати стороннім жодних відомостей про свої банківські картки. Представляючись співробітниками банків, шахраї випитують секретні дані і можуть отримати доступ до ваших рахунків", — йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчий відкрив провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Використали схему &quot;Вашу картку заблоковано&quot;. Жителька Франківщини перерахувала шахраям 30 тисяч гривень
Використали схему "Вашу картку заблоковано". Жителька Франківщини перерахувала шахраям 30 тисяч гривень
Обіцяв житло для захисників та їхніх родин: одеситу повідомили про підозру у шахрайстві
Обіцяв житло для захисників та їхніх родин: одеситу повідомили про підозру у шахрайстві
підозра у продажі посвідчень волонтера кроп
Кропивничанина підозрюють у продажі призовникам посвідчень волонтера
Отримали з чужого рахунку близько 350 тис. грн: київська поліція затримала шахраїв
Отримали з чужого рахунку близько 350 тис. грн: київська поліція затримала шахраїв
На початок