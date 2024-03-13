На Прилуччині невідома жінка, яка представилася співробітницею банку, ошукала 69-річну пенсіонерку на 74 тисячі гривень. Незнайомка повідомила, що хтось нібито намагаються зняти гроші з банківської картки, щоб цьому запобігти потрібно продиктувати секретні реквізити.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Чернігівській області на своєму сайті.

Як йдеться у повідомленні, жінка виконала вказівки, після чого виявила зникнення грошей зі свого банківського рахунку.

"Поліцейські закликають жителів Чернігівщини не передавати стороннім жодних відомостей про свої банківські картки. Представляючись співробітниками банків, шахраї випитують секретні дані і можуть отримати доступ до ваших рахунків", — йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчий відкрив провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

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