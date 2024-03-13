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У селі на Вінниччині відкрили меморіальні дошки у пам'ять про загиблих оборонців
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У селі на Вінниччині відкрили меморіальні дошки у пам'ять про загиблих оборонців

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У селі на Вінниччині відкрили меморіальні дошки у пам'ять про загиблих оборонців
Меморіальні дошки у пам'ять про загиблих оборонців. Фото: Калинівська міська рада

У селі Нападівка Калинівської громади 13 березня у пам'ять про загиблих оборонців Сергія Сторожука та Олександра Штиха відкрили меморіальні дошки. Встановили їх на фасаді гімназії.

Про це повідомили на сайті Калинівської міської ради.

У селі на Вінниччині відкрили меморіальні дошки у пам'ять про загиблих оборонців
Фото: Калинівська міська рада

Сергій Сторожук (1970 року народження) був мешканцем села Мончинці працював у будівельній бригаді місцевого сільгосппідприємства, був завідувачем складу, завгоспом у гімназії в Нападівці. 24 лютого 2022 добровольцем записався до лав оборонців. Служив у складі 59-ї бригади ім. Я. Гандзюка. Загинув 14 березня 2022 на Миколаївському напрямку.

Олександр Штих (1969 року народження) був уродженцем села Лисянка Жмеринського району, проживав у Нападівці. На військову службу його мобілізували 14 вересня 2022 року. Загинув оборонець 3 листопада 2022.

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