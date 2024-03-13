У Сумах поховали військового Віталія Штанова

У Сумах попрощалися із захисником України Віталієм Штановим. За інформацією пресслужби Сумської міськради, чоловік загинув 8 березня під час виконання обов'язків військової служби на території Сумщини.
"Добра людина, чоловік-душа був. Він працював на заводі в Сумах. Призвали його тоді, мобілізували місяців сім тому, року ще немає, учебка – і з учебки", — говорить Руслан Косенко, брат Віталія.
"Десь вісім років тому познайомилися і працювали разом до останнього часу, ТОВ Турбомаш, він слюсар. Дуже гарна людина, спокійний був, добрий і чуйний, спеціаліст був дуже високого рівня", — говорить Руслан, колега Віталія.
Воїну назавжди залишиться 47 років. Відспівали чоловіка в сумському Свято-Георгіївському храмі.
"Ми сусіди його, такий він ввічливий, спокійний, такий сусід був. У нього залишилася жінка і двоє синів: один в 4 класі, другий трішки старший – 9 чи 10 клас. Два хлопці залишилось. Жінка одна залишилася, у неї рівно рік тому мама померла", — говорить Тетяна, сусідка загиблого.
Поховали Віталія Штанова на Алеї Слави Баранівського кладовища.
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