У Сумах поховали військового Віталія Штанова

У Сумах попрощалися із захисником України Віталієм Штановим. За інформацією пресслужби Сумської міськради, чоловік загинув 8 березня під час виконання обов'язків військової служби на території Сумщини.

Фото: Суспільне Суми

"Добра людина, чоловік-душа був. Він працював на заводі в Сумах. Призвали його тоді, мобілізували місяців сім тому, року ще немає, учебка – і з учебки", — говорить Руслан Косенко, брат Віталія.

"Десь вісім років тому познайомилися і працювали разом до останнього часу, ТОВ Турбомаш, він слюсар. Дуже гарна людина, спокійний був, добрий і чуйний, спеціаліст був дуже високого рівня", — говорить Руслан, колега Віталія.

Фото: Суспільне Суми

Воїну назавжди залишиться 47 років. Відспівали чоловіка в сумському Свято-Георгіївському храмі.

Фото: Суспільне Суми

"Ми сусіди його, такий він ввічливий, спокійний, такий сусід був. У нього залишилася жінка і двоє синів: один в 4 класі, другий трішки старший – 9 чи 10 клас. Два хлопці залишилось. Жінка одна залишилася, у неї рівно рік тому мама померла", — говорить Тетяна, сусідка загиблого.

Фото: Суспільне Суми

Поховали Віталія Штанова на Алеї Слави Баранівського кладовища.

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