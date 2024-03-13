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У Дніпрі службовий собака допоміг розшукати 9-річного хлопчика
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У Дніпрі службовий собака допоміг розшукати 9-річного хлопчика

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У Дніпрі службовий собака допоміг розшукати 9-річного хлопчика
Фото: Національна поліція Дніпропетровщини

У Дніпрі службовий пес, на ім'я Тайсон, допоміг правоохоронцям розшукати дев'ятирічного хлопчика.

Про це йдеться на сайті обласної поліції.

12 березня близько 22:00 до поліції звернулась жінка та повідомила про зникнення дитини. За її словами, що близької 15-ї години хлопчик пішов до друга та не повернувся.

До пошуку дитини долучились поліція і кінолог зі службовою собакою. Пес взяв слід та знайшов 9-річного хлопчика неподалік місця мешкання.

"Виявилось, що хлопчик чекав, коли матір ляже спати, щоб повернутись додому, аби його вдома не сварили за запізнення. На щастя, з ним все добре, поліцейські повернули його додому", — сказано у повідомленні.

Загалом знадобилось близько години, щоб розшукати зниклу дитину та повернути матері.

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