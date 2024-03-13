Загиблому Денисові Новаку з Вінниччини просять присвоїти звання Героя України

Полеглому оборонцеві з Вінниччини Денисові Новаку просять присвоїти звання Героя України. Відповідну петицію на сайті президента зареєструвала дружина загиблого військового Леся Новак.

Денис Новак (1984 року народження) був мешканцем Хмільника. Боронити Україну пішов з перших днів повномасштабного вторгнення. За словами дружини, він мав бронювання, втім добровільно 24 лютого 2022 з'явився до Хмільницького ТЦК та СП, а вже 28 лютого прийняв присягу.

Солдат Денис Новак служив навідником 80-ї окремої десантно-штурмової бригади в/ч А0284. Воював на Східному напрямку. Брав участь у Слобожанській контрнаступальній операції на Харківщині. 22 жовтня 2022 під час виконання бойового завдання у напрямку Сватового Луганської області бронетранспортер Дениса підірвався на міні. Чоловік отримав поранення, від яких помер 8 листопада 2022, так і не опритомнівши.

"З честю виконав обов'язок щодо захисту своєї держави й до останнього подиху залишився вірним присязі та українському народові. Денис відважно поклав своє життя заради того, аби його сім'я, рідні та всі ми мали майбутнє у світлій, мирній та незалежній Україні. Він по-справжньому любив Україну та до свого останнього подиху був її патріотом. Я пишаюся своїм чоловіком, а донька та син — своїм батьком. Це найбільша втрата у нашому житті. Мені дуже хочеться, щоб його пам'ятали. Він назавжди в наших серцях, йому назавжди 38", — написала Леся Новак.