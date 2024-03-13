Майже 60 вихованців Надвірнянської гімназії № 1, що на Івано-Франківщині, півтора місяця вчаться онлайн через обвал одного з корпусів. А учні Надвірнянського ліцею № 4, що розташований поруч, не можуть під час повітряних тривог переходити в укриття. Обидва заклади розташовані на території комплексу, який упродовж 1960-1990 років був загальноосвітньою школою-інтернатом. З 1991 року він перебуває на балансі Івано-Франківської обласної ради. У 2023 році депутати погодилися передати у власність Надвірнянської міської ради трохи більш як 2 тисячі квадратних метрів цього корпусу, відокремивши його від навчальних закладів. Однак після обвалу рішенням сесії міськради процедуру передачі планують зупинити.

Як триває навчання у школах зараз та хто повинен прибрати руїни поблизу освітніх закладів, читайте у матеріалі Суспільного.

"Ми змушені перейти на дистанційне"

Михайло Вінтоняк виконує обов'язки керівника Надвірнянської гімназії № 1, поки чинний директор — на фронті. З його слів, зруйнований корпус вже чверть століття є нежилим та закинутим. Він розташований в кількох десятках метрів від корпусу гімназії, в якій щоденно навчаються приблизно 60 дітей. Половина з них в освітньому закладі ночує.

Виконувач обов'язків керівника Надвірнянської гімназії № 1 Михайло Вінтоняк. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Обвал стався 26 січня о 7:20. То — щастя велике, що нікого там не було. Діти чули, якраз пробудилися. Оскільки їдальня шкільна поряд, ми не можемо користуватися нею за призначенням. Тим паче ми облаштували найпростіше укриття в їдальні. Не маємо укриття, не маємо харчування. Ми змушені перейти на дистанційне", — говорить Михайло Вінтоняк.

Обвалений корпус Надвірнянської гімназії № 1. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Вихованка школи-інтернату Світлана Зеленська майже 30 років працює вчителькою в цій гімназії. Педагогиня каже, що у порожній клас приходить понад місяць. Дистанційне навчання, за її словами, для більшості учнів є недоступним.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Є дітки, які живуть у таких сім'ях, що їм не вистачає засобів для існування. Прекрасно влада знає. Є такі, які приходять зранку, ти їх питаєш: "Що ти їв сьогодні?" Він нічого не їв. Я постійно про це говорю, тому що я тут є", — розповідає вчителька Світлана Зеленська.

Вихованка школи-інтернату Світлана Зеленська. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

10 хвилин до укриття

Наталія Дідоводюк — мама учениці Надвірнянського ліцею № 4, який теж є частиною майнового комплексу на вулиці Української армії в Надвірній.

Мама учениці Надвірнянського ліцею № 4 Наталія Дідоводюк. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Це був гул. Очевидці думали, зранку йдучи на роботу, що, може, щось там влучило. Добре, що там не було дітей і перехожих. Дуже дивно, що у такий час приміщення перебуває в такому стані", — говорить Наталія Дідоводюк.

Обвалений корпус гімназії у Надвірній. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Донька-четвертокласниця та син-восьмикласник Світлани Бохни теж навчаються у ліцеї № 4. Жінка каже: після обвалу учні освітнього закладу не можуть відвідувати укриття, яке є суміжним із руїною.

Мама четвертокласниці та восьмикласника Світлана Бохна. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Облаштували в підвалі дитячого садочка укриття, але туди дітям йти 10 хвилин. Уявіть собі: лунає тривога, дітям треба одягатися, взяти із собою речі. Вся школа за 10 хвилин доходить туди в укриття", — говорить мати учнів.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Будівлі комплексу становлять загрозу для дітей

Від зруйнованого корпусу до ліцею № 4 — трохи більше як 200 метрів, каже керівник закладу Роман Романишин. З його слів, у школі навчаються понад 230 учнів, яких, пояснює директор, потрібно щоденно пильнувати.

Учні Надвірнянського ліцею № 4. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Та ситуація, що склалася, створює певні труднощі. Для прикладу, працівники ліцею мають частіше чергувати на подвір'ї школи на кожній перерві, щоб убезпечити дітей. Ну і, звичайно, інші ті будівлі, що є на території ліцею, несуть не меншу загрозу", — вважає Роман Романишин.

Директор Надвірнянського ліцею № 4 Роман Романишин. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Майновий комплекс школи перебував на балансі обласної ради

Площа майнового комплексу, який у 1960-1990 роках був загальноосвітньою школою-інтернатом, становить понад 8 тисяч квадратних метрів. Він розташований на земельній ділянці площею у більш як 6 гектарів, каже голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. З його слів, власністю комплексу з 1991 року є Івано-Франківська обласна рада. З 2020 року місто зверталося до балансоутримувача з проханням передати приміщення Надвірнянській громаді.

Зруйнований корпус і Надвірнянський ліцей № 4. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Звертаючись до них, ми обґрунтовували, для чого нам потрібне це майно. Маємо бачення розвитку освіти в цих двох навчальних закладах, як гімназії, так і ліцеї № 4, а саме: створення потужної опорної школи. Але коли ми пояснили, що є дітки, є освітяни, є технічний персонал, нам потрібне майно, отримали відповідь, що "ми не збираємося вам передавати, і ми, як ефективні управлінці, будемо його утримувати в належному стані", — говорить Зіновій Андрійович.

Голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Надвірнянська міськрада не братиме на баланс зруйнований комплекс

За його словами, у червні 2023 року облрада погодилася передати у власність міста Надвірна трохи більше як 2 тисячі квадратних метрів корпусу, який наразі розвалений, відокремивши його від навчальних закладів. Тоді, пояснює Андрійович, громада погодилася на цю пропозицію. Відтак процес передачі майна виконали на 70%. Втім після обвалу рішенням сесії міської ради цю процедуру планують зупинити.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Процес передачі — нереальний. Технічний паспорт приміщення зробити в такому стані неможливо. По-друге, я вважаю, що тут треба шукати конструктив в подальшій співпраці щодо передачі тих об'єктів, майнового комплексу, щоб не повторилося подібне", — говорить голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович.

Вид на обвалений корпус гімназії № 1 у Надвірній. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Батьківський комітет ліцею № 4 звернувся до голови обласної ради Олександра Сича.

"Оскільки протягом майже місяця ніяких дій не було, а приміщення — на балансі облради, ми з батьківським комітетом поїхали в Івано-Франківськ до Сича. Зареєстрували заяву. До речі, відповіді понад місяць немає", — каже мама учениці Надвірнянського ліцею № 4 Наталія Дідоводюк.

Голова облради Олександр Сич ситуацію не коментує

Коментувати ситуацію у Надвірній голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич наразі не буде, повідомила Суспільному керівниця патронатної служби голови, депутатка обласної ради Мар’яна Гринечко. Натомість вона порадила кореспондентці звернутися до заступника керівника комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна Сергія Бабельського. Він сказав, що наразі облрада чекає на офіційне рішення Надвірнянської міської ради щодо зупинення передачі у власність громади зруйнованого корпусу.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Як тільки це рішення отримаємо, ми тоді маємо юридичне право. У нас вже є, як то кажуть, чорновий варіант проєкту. На найближче засідання обласної ради ми виносимо наш проєкт рішення про усі процедури, які потрібні для тієї подальшої роботи з цими будівлями аварійними, щоб зробити їх безпечними для дітей", — каже Сергій Бабельський.

З його слів, найближче засідання обласної ради планують провести у квітні.

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