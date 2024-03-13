Військово-партизанський рух "Атеш" звернувся до організаторів псевдовиборів президента Росії в окупованому Криму та на інших ТОТ, що в них ще є шанс уберегти себе. У Силах оборони півдня зауважили, що "русский мир" на тимчасово окупованих територіях — не назавжди.

Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері "Суспільне. Студія".

Так, агентам "Атеш" стало відомо, що партизани почали ліквідувати виконавців та організаторів псевдовиборів на ТОТ, і цей процес триватиме надалі.

"Ще є шанс уберегти себе. Якщо ви безпосередній організатор (виконавець) "виборів" на окупованих українських територіях, пишіть нам. Допомога "Атеш" стане для вас порятунком і можливістю спокутувати провину перед співвітчизниками", — йдеться у повідомленні.

Наталія Гуменюк зазначила, що коли людина свідомо стає на співпрацю з окупантами — це зовсім інший вид відповідальності, аніж якщо це було зроблено під примусом.

"І саме про це попереджає партизанський рух, щоб люди не йшли на заклики росіян, і розуміли, що той "русский мир", який проголосили нібито назавжди, вже продемонстрували, до прикладу, деокуповане правобережжя, про те, що це зовсім не назавжди. Наша присутність на лівому березі ще раз підкреслює — ми просуваємося і будемо просуватися і вивільняти свої території", — наголосила вона.

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