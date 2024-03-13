НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Сили оборони півдня прокоментували звернення партизанів до організаторів псевдовиборів на ТОТ
КРИМОКУПАЦІЯВторгнення Росії в УкраїнуВИБОРИРОСІЯРегіони

Сили оборони півдня прокоментували звернення партизанів до організаторів псевдовиборів на ТОТ

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Активісти руху "Жовта стрічка" у Криму закликають бойкотувати вибори окупантів
Активісти руху "Жовта стрічка" у Криму закликають бойкотувати вибори окупантів. Фото: Telegram/Жовта стрічка

Військово-партизанський рух "Атеш" звернувся до організаторів псевдовиборів президента Росії в окупованому Криму та на інших ТОТ, що в них ще є шанс уберегти себе. У Силах оборони півдня зауважили, що "русский мир" на тимчасово окупованих територіях — не назавжди.

Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері "Суспільне. Студія".

Так, агентам "Атеш" стало відомо, що партизани почали ліквідувати виконавців та організаторів псевдовиборів на ТОТ, і цей процес триватиме надалі.

"Ще є шанс уберегти себе. Якщо ви безпосередній організатор (виконавець) "виборів" на окупованих українських територіях, пишіть нам. Допомога "Атеш" стане для вас порятунком і можливістю спокутувати провину перед співвітчизниками", — йдеться у повідомленні.

Наталія Гуменюк зазначила, що коли людина свідомо стає на співпрацю з окупантами — це зовсім інший вид відповідальності, аніж якщо це було зроблено під примусом.

"І саме про це попереджає партизанський рух, щоб люди не йшли на заклики росіян, і розуміли, що той "русский мир", який проголосили нібито назавжди, вже продемонстрували, до прикладу, деокуповане правобережжя, про те, що це зовсім не назавжди. Наша присутність на лівому березі ще раз підкреслює — ми просуваємося і будемо просуватися і вивільняти свої території", — наголосила вона.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Кримський адвокат Еміль Курбедінов
Справа Курбедінова: окупаційний суд викликав співробітника Центру "Е" Філатова і переніс судове засідання
Посадовець-колаборант Олександр Черніков
Україна засудила до 15 років ув'язнення посадовця з Криму за держзраду та колабораціонізм
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України
ФДБУ "Спеціальний льотний загін "Росія" Управління справами Президента РФ
Двом гендиректорам авіаційних підприємств РФ загрожує 9 років за незаконне переправлення до Криму
На початок