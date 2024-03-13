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Штраф або позбавлення волі: яка відповідальність загрожує через неявку в ТЦК за повісткою
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Штраф або позбавлення волі: яка відповідальність загрожує через неявку в ТЦК за повісткою

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У яких випадках неявка до ТЦК загрожує штрафом, а коли — кримінальною відповідальністю; на скільки оштрафують або позбавлять волі тих, хто не з'явився? В коментарі Суспільному начальник юридичної служби Житомирського обласного ТЦК та СП підполковник юстиції Євген Гуртовий пояснив, як визначають покарання у разі неявки за повісткою.

За його словами покарання залежить від виду врученої повістки.

"Якщо неявка була за повісткою, врученою для уточнення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії медичного огляду, то тут адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 1700 до 3400 гривень. Якщо повторно упродовж року особа, яка вже вчинила і була піддана адміністративному покаранню — то тут від 3400 до 5100 гривень. За неявку вже за мобілізаційним розпорядженням передбачена кримінальна відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України і покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років", — поінформував Євген Гуртовий.

З його слів, до адміністративної відповідальності в області притягнули близько тисячі ухилянтів, також є одиничні випадки кримінального покарання.

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