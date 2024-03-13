У Рівному попрощалися з військовим Русланом Оводюком

У Рівному на майдані Незалежності 13 березня попрощалися з 39-річним солдатом Русланом Оводюком. Він загинув 8 березня на Донеччині.

Руслан Оводюк — житель Рівного. Як поінформувала пресслужба Рівнеради, він навчався у місцевих школах №14 та №6. Потім працював на будівництві та мав бізнес у цій сфері.

У січні 2024 року чоловіка мобілізували до лав ЗСУ. Руслан Оводюк воював на Донеччині. З 7 березня військовослужбовець не виходив на зв’язок з рідними, а вже 11 березня повідомили про загибель військового, йдеться в повідомленні міськради.

Фото: Суспільне Рівне

39-річний Руслан Оводюк загинув 8 березня під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Двоюрідний брат загиблого військового Юрій Андрощук зазначив:

"Звістка про його загибель була дуже тривожною для нашої сім’ї. Руслан був людиною простою, працьовитою. З самого дитинства був навчений до праці, шанувати старших. Дуже любив дітей. Він загинув заради того, щоб ті діти, котрі мають народитися, жили в щасливій Україні".

Фото: Суспільне Рівне

Поховали Руслана Оводюка на Алеї Героїв кладовища Нове.

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