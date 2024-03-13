На Хмельниччині сталось дві пожежі: є загибла

На Хмельниччині впродовж 12 та 13 березня сталось дві пожежі. На одному з займань рятувальники виявили тіло 55-річної жінки.

Про це Суспільне Хмельницький розповів начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС Хмельниччини Олександр Гулько.

Пожежники гасять займання в господарській споруді, березень 2024, Хмельниччина. Фото: ГУ ДСНС Хмельниччини

За його словами, 12 березня о 23:50 у селищі Понінка Шепетівського району загорілася господарча споруда. Ймовірно, зайнялося через коротке замкнення електромережі.

Пожежники гасять займання в приватному будинку, березень 2024, Хмельниччина. Фото: ГУ ДСНС Хмельниччини

13 березня о 02:44 у селі Климашівка Хмельницького району горіла приватна допоміжна споруда житлового сектору. Як сказав Олександр Гулько, на місці пожежі рятувальники виявили тіло 55-річної жінки. Причина пожежі наразі встановлюється, додає чоловік.

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