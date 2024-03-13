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У нього усмішка "горіла": у Хмельницькому попрощались з бійцем Володимиром Максимінчуком
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У нього усмішка "горіла": у Хмельницькому попрощались з бійцем Володимиром Максимінчуком

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У Хмельницькому сьогодні, 13 березня, в останню путь провели українського воїна Володимира Максимінчука. Військовий загинув, захищаючи Україну на Донецькому напрямку. Володимиру назавжди 35 років.

Про це Суспільне Хмельницький знайома захисника Галина Бецал.

Володимир минулого року пішов захищати Україну від нападу Росії, говорить Галина Бецал із села Бронівка, звідки родом його батьки. Жінка каже, Володимир приїздив часто в село до бабусі, був працьовитим та порядним.

"Він все знав, що допомогти бабусі, що зварити, що спекти — все він міг. Дуже славна дитина. Завжди допоможе, послухає, привітається. Це велика втрата", — каже Галина.

Володимир ріс у селищі Богданівці. У воїна залишилися батьки, двоє братів та сестра, розповідає його сусідка Ірина: "Він був дуже доброю світлою людиною. Спочатку Володимир вважався зниклим безвісти, а потім вже повідомили, що він загинув".

прощання
У Хмельницькому попрощались з воїном Володимиром Максимінчуком, 13 березня 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Володимир закінчив Копистинський навчально-виховний комплекс, говорить його вчителька зарубіжної літератури Галина Суховірська. Каже, він був старанним учнем з гарною усмішкою.

"Він сидів завжди на першій парті, і тільки я даю тести якісь робити, він так уважно-уважно слухає, і так старається. Я бачу цей напружений такий лобик його, і цю усмішку, і, як він знає, то дійсно ця усмішка горить, він раз і поставив там плюсик", — сказала Галина Суховірська.

Володимир продовжив навчання у Хмельницькому вищому професійному училищі №4 на спеціальності маляр-штукатур, розповідає однокласниця Альона Варварук: "Це був ангел. За дев'ять класів я не пам’ятаю, щоб він сумував. Це настільки була позитивна, дуже-дуже весела людина, навіть після школи ми бачилися, зустрічалися, він завжди цікавився, як однокласники".

Боєць загинув від рук російських військових коли йому було 35. Власної сім’ї Володимир створити не встиг, каже однокласниця: "Він зробив дівчині пропозицію. Володимир мав прийти у відпустку і вони мали одружитися".

Поховали загиблого українського воїна Володимира Максимінчука на кладовищі у селі Копистин.

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