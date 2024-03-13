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Стало відомо про смерть військових з Рівненщини — Юрія Тимощука та Івана Люкляна
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Стало відомо про смерть військових з Рівненщини — Юрія Тимощука та Івана Люкляна

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Загинули військові Юрій Тимощук та Іван Люклян
Фото з Facebook тергромад

Стало відомо про смерть військових з Рівненщини — Юрія Тимощука із Зорянської громади та Івана Люкляна з Рокитнівської.

Юрій Тимощук

Юрій Тимощук — житель села Грабів Рівненського району, 1982 року народження. Чоловік був президентом футбольного клубу "Оріон".

Він вступив до лав ЗСУ в березні 2022 року. 41-річний військовослужбовець помер на Донеччині, повідомили у громаді.

Кортеж з тілом військового у село Грабів прибуде 14 березня. Чин похорону відбудеться 15 берзня об 11:00 біля будинку Юрія Тимощука, потому — панахида у храмі Святого Георгія, прощання — на кладовищі села Грабів.

Стало відомо про смерть військових з Рівненщини — Юрія Тимощука та Івана Люкляна
Фото з Facebook тергромади

Іван Люклян

Іван Люклян, 1999 року народження, проживав у селі Томашгород Сарненського району. 25-річний військовий загинув під час служби у Донецькій області.

Стало відомо про смерть військових з Рівненщини — Юрія Тимощука та Івана Люкляна
Фото з Facebook тергромади

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