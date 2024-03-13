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Міноборони та DeepState підписали Меморандум про співпрацю
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Міноборони та DeepState підписали Меморандум про співпрацю

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Міноборони та DeepState підписали Меморандум про співпрацю
Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко і команда DeepStateUA підписали Меморандум про співпрацю. Фото: Міністерство оборони

У Міністерстві оборони заявили про підписання Меморандуму щодо співпраці з аналітичним проєктом DeepStateUA.

Відповідну інформацію оприлюднили на сайті відомства.

"Ціль меморандуму — забезпечити обмін даними між Міністерством та ГО "Діпстейт ЮА", щоб посилити Збройні сили України актуальною інформацією", — повідомили у пресслужбі МО.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зазначила, що відомство зацікавлене використовувати найкращі практики IT-проєктів задля підвищення обороноздатності держави.

"Співпраця з DeepStateUA дозволить швидко й ефективно накопичувати та обробляти необхідні дані перебігу воєнних дій", — пояснила посадовиця.

Своєю чергою співзасновник DeepState Роман Погоріли наголосив, що разом з МО проєкт "зможе працювати більш ефективно задля перемоги".

"Сьогодні наша мапа — це не просто позначення, а суспільна увага, потреба і життя людей, адже нею користуються різні служби та військові у своїй роботі", — додав він.

DeepStateUA аналітичний проєкт, що висвітлює інформацію щодо перебігу російсько-української війни за допомогою інтерактивної онлайн мапи бойових дій.

DeepStateMap.Live дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій та містить позначки щодо статусу різних територій: окуповані, звільнені, щойно звільнені чи сірі зони.

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