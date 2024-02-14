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10 держав, серед яких Україна, підписали Угоду про співпрацю у межах ІТ-коаліції
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10 держав, серед яких Україна, підписали Угоду про співпрацю у межах ІТ-коаліції

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10 держав, серед яких Україна, підписали Угоду про співпрацю у межах ІТ-коаліції
Фото: Міноборони

Держави-учасниці ІТ-коаліції сьогодні 14 лютого завершили підписання Угоди про співпрацю. Учасниками стали Естонія та Люксембург як країни-лідери, а також Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що це перша така Угода у межах коаліцій спроможностей. Вона зокрема закріплює прагнення держав-учасниць надавати допомогу Україні протягом наступних 6 років з метою розбудови взаємосумісної ІТ-інфраструктури Міністерства оборони та Сил оборони України.

"Завдяки коаліції ми зможемо обмінюватися досвідом щодо застосування інноваційних технологій та робити спільні проєкти. IT-коаліція – це потужний і ефективний майданчик для нашої взаємодії", — прокоментувала підписання заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

Про ІТ-коаліцію

ІТ-коаліція – це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу. Її мета — підтримати Міністерство оборони України та ЗСУ у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

Внески в ІТ-коаліцію зробили Естонія (500 тисяч євро), Люксембург (10 мільйонів євро) та Нідерланди (10 мільйонів євро). Литва та Латвія також передали матеріальну допомогу у вигляді ліцензій та обладнання.

Крім Нідерландів, учасниками ініціативи є ще 11 країн: Україна, Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.

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