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Березневий сніг на Черкащині: дороги прибирали понад 40 спецмашин
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Березневий сніг на Черкащині: дороги прибирали понад 40 спецмашин

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Березневий сніг на Черкащині: дороги прибирали понад 40 спецмашин
Фото: Суспільне Черкаси / Людмила Трум

На шляхах Черкаської області вранці 13 березня працювали 43 спецмашини — прибирали сніг.

Станом на ранок проїзд дорогами державного значення в межах області забезпечений, розповіла у коментарі Суспільному речниця Служби відновлення та розвитку інфраструктури доріг Анастасія Задорожня.

"Проїзд дорогами державного значення, у ніч з 12.03.2024 забезпечували усі підрядні організації Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Черкаській області. Загалом на автошляхах області працювали 43 спецмашини та близько 45 дорожніх робітників", — деталізувала Анастасія Задорожня.

З її слів, в Уманському районі працювали 16 спецмашин та 16 робітників.

"В Умані комунальники працювали з п'ятої ранку: проводили роботи з розчищування доріг, зупинок громадського транспорту та тротуарів", — прокоментували в пресслужбі Уманської міської ради.

Прибирання снігу в березні 2024 року в Умані
Умань, 13 березня 2024 року. Фото: Суспільне Черкаси / Людмила Трум

Станом на ранок 13 березня проїзд дорогами державного значення в межах області забезпечено, додала речниця Служби відновлення та розвитку інфраструктури доріг Анастасія Задорожня.

Прибирання снігу в березні 2024 року в Умані
Умань, 13 березня 2024 року. Фото: Суспільне Черкаси / Людмила Трум

Вночі 13 березня на Черкащині найбільше снігу випало у Жашкові, Умані та Звенигородці. Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, 12 березня циклон проявив себе лише у західній частині Черкащини, а вночі 13-го його вплив відчула вся область:

"Найбільше снігу випало у Жашкові, Умані та Звенигородці — 1-1,5 декадної норми. На решті території — 6-30 відсотків декадної норми. Висота снігу на ранок 13 березня становить 1-10 сантиметрів, найбільше у Жашкові".

Прибирання снігу в березні 2024 року в Умані
В Умані на проїжджу частину впало дерево, 13 березня 2024 року. Фото: Суспільне Черкаси / Людмила Трум

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