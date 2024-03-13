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До 10 сантиметрів: синоптик розповів, де на Черкащині випало найбільше снігу
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До 10 сантиметрів: синоптик розповів, де на Черкащині випало найбільше снігу

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До 10 сантиметрів: синоптик розповів, де на Черкащині випало найбільше снігу
Суспільне Черкаси

Вночі 13 березня на Черкащині сніжило. Найбільше снігу випало у Жашкові, Умані та Звенигородці.

Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, 12 березня циклон проявив себе лише у західній частині Черкащини, а вночі 13-го його вплив відчула вся область.

"Найбільше снігу випало у Жашкові, Умані та Звенигородці — 1-1,5 декадної норми. На решті території — 6-30 відсотків декадної норми. Висота снігу на ранок 13 березня становить 1-10 сантиметрів, найбільше у Жашкові", — деталізував він.

Де на Черкащині 13 березня випало найбільше снігу
Фото: Черкаський обласний гідрометцентр

За прогнозом, 14 березня атмосферні фронти покинуть Черкащину і опади припиняться, додав Віталій Постригань. Температура впродовж доби 0-5 градусів тепла.

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