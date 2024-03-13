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У Рівному на Оствиці відкривають новий сезон мандрівок на човнах
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У Рівному на Оствиці відкривають новий сезон мандрівок на човнах

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Човни на Оствиці
Фото: сайт Оствиці

У парку історичної реконструкції "Городище Оствиця" в Рівному відкривають шостий сезон мандрівок на човнах. Перші катання відбудуться у цю суботу, 16 березня. Організатори готують човни до спуску на воду.

Про це Суспільному розповів керівник клубу історичної реконструкції "Оствиця" Юрій Ойцюсь.

Дерев'яні човни, що зимували під навісом на території давньоруського городища, готують до відкриття сезону.

"Довбанки вже на воді. Інші човни ремонтуємо, вони лежали під навісом біля майстерні. Вони там постійно зберігаються. Ми плануємо в суботу-неділю запустити перший човен. В п'ятницю плануємо випробувати дракар Гунгнір", — зазначив Юрій Ойцюсь.

У Рівному на Оствиці відривають новий сезон мандрівок на човнах
Суспільне Рівне

За словами керівника клубу історичної реконструкції, наразі човни готують до відкриття нового сезону після зимового періоду:

"Щось сильно поїло човни, вони всі в кракелюріТріщини. Якщо брати довбанки, то ми цього року експериментально покрили їх гумовою фарбою. Також епоксидна смола йде як покриття. Так само і більші човни, по ватерлінії дно покриваємо фарбою необрастайкою.Фарби необростайки допомагають підтримувати гладку поверхню, що сприяє кращій маневровості та контролю судна. Далі все покриваємо лляною олією, вона полімеризується. Ми думаємо, що це допоможе від комах, які псують деревину. Деревина виглядає гарною".

У Рівному на Оствиці відривають новий сезон мандрівок на човнах
Суспільне Рівне

Загалом на Оствиці є сім дерев'яних човнів, серед яких — три довбанки, човен Урнес та три вітрильники — дракар Гунгнір, фаринг Лайсве та лодь Лада.

"Фаринг — це традиційний скандинавський човен. Він сучасніший за дракари. Креслення цих човнів відомі ще з 800-х років. Ці човни дожили до нашого часу. Один човен називається "лодь", або "насад" — на човен-довбанку нашиті борти. Він був розповсюджений на наших територіях. У 2019 році ми зробили човен дракар Гунгнір. Взагалі Басівкутське городище — це родзинка Рівненщини. Якщо Львівщина може похвалитися замками, то Рівне може похвалитися давньоруськими городищами. Городища були осередками культури, як і літописні Пересопниця, Дорогобуж. З городища починалося формуваннями української держави, Русі як такої", — розповів Юрій Ойцюсь.

Човен Урнес
Човен Урнес. Фото: сайт Оствиці

Фаринг Лайсве
Фаринг Лайсве. Фото: сайт Оствиці

Набійна лодь "Лада"
Набійна лодь "Лада". Фото: сайт Оствиці

Також він додав, що прогулянка на човнах коштує 200 гривень, усі зібрані гроші вкладають у розбудову Оствиці:

"Оствиця розвивається за наш рахунок. Тваринкам треба їсти, треба човни ремонтувати, замовляти будматеріали. Треба, щоб Оствиця кудись рухалась".

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