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Загиблих військових з Хмельниччини нагородили державними відзнаками
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Загиблих військових з Хмельниччини нагородили державними відзнаками

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Загиблих військових з Дунаєвецької та Новоушицької територіальних громад, що на Хмельниччини, нагородили державними відзнаками. Захисників посмертно вшанували орденом "За мужність" III ступеня.

Про це повідомили у Дунаєвецькій і Новоушицькій територіальних громадах.

Солдат Роман Сік — житель села Лисець Кам'янець-Подільського району. Він народився п'ятого грудня 1992 року. У цивільному житті працював інструктором зі спорту Лисецького старостинського округу. До лав Збройних сил України чоловіка мобілізували у червні 2023 року. Він загинув 10 жовтня 2023 внаслідок штурмових дій російських військ поблизу населеного пункту Єгорівка Донецької області. Військовому був 31 рік. У нього залишились матір, дружина й донька.

Майор Аркадій Муляр народився 15 лютого 1971 року в селі Глібів Кам'янець-Подільського району. Після закінчення місцевої школи 1988 року вступив у Кам'янець-Подільське військове училище. Там вивчав інженерно-саперну справу. Служив у лавах Збройних сил України з 2014 року. З 25 лютого 2022 року був на фронті у Донецькій, Херсонській і Миколаївській областях. Аркадій Муляр був нагороджений нагрудним знаком "Воля назавжди" та медаллю "Незламним героям російсько-української війни". 31 грудня 2022 року чоловік загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Соледар Донецької області. Він підірвався на міні, йому був 51 рік. У лютому 2024 року Аркадію Муляру відкрили меморіальну дошку на фасаді школи, яку він закінчив.

Молодший сержант Назарій Грамчук народився 26 березня 2003 року у селі Пижівка Кам'янець-Подільського району. Він закінчив місцеву школу. Після цього навчався у Ярмолинецькому професійному ліцеї. Проживав у селі Борсуки. З січня 2023 року проходив військову службу за контрактом. 20-річний захисник загинув 17 липня 2023 року на Бахмутському напрямку. Воїн отримав несумісні з життям поранення унаслідок мінометного обстрілу. У нього залишилися мама і брати.

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