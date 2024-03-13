З першого дня повномасштабного вторгнення у Херсоні дошкільні, загальноосвітні заклади та гуртки почали працювати в онлайн форматі. Повноцінно розпочати навчальний процес у місті зараз заважає безпекова ситуація. В укриттях, пунктах незламності почали відкривати освітні та простори, що розвивають. Суспільне поспілкувалось з батьками та працівниками одного з таких центрів.

В пункт денного перебування в одному з укриттів у Херсоні Андрій Корнєєв щодня приводить свого 6-річного сина. Костянтин тут спілкується з іншими дітьми, грає та вчиться, говорить батько. Найбільше хлопцю подобається грати в аерохокей.

Діти малюють на занятті в укритті, Херсон, березень 2024 року. фото: Суспільне Херсон

"У нас були проблеми зі спілкуванням, тому що ми кілька місяців були в окупації. Дитина була перелякана. Тут (у безпечному просторі — ред.) Костя почав розмовляти, спілкуватися, вчитися", — каже Андрій.

Денний дитячій центр створила громадська організація “Центр розвитку сімʼї та батьківства "Мій Дім" у партнерстві з благодійним фондом "Save Ukraine". Він розпочав свою роботу у березні 2023 року. Кожного дня його відвідує близько 20 дітей, розповіла психологиня центру Світлана.

Діти граються в укритті, Херсон, березень 2024 року. фото: Суспільне Херсон

"Тут дитина розвивається, знаходить собі друзів. В ігровій формі діти вчать математику та українську мову. Виконуємо разом домашнє завдання, або роз'яснюємо те, що дитина не зрозуміла або пропустила у зв'язку з подіями, які у нас відбуваються", — каже психологиня.

Ігор Котрубенко у цьому центрі працює викладачем. Чоловік навчає дітей конструювання повітряних зміїв та моделювання з паперу.

Поробки, зроблені дітьми в укритті, Херсон, 2024 року. фото: Суспільне Херсон

"Я вважаю, що навіть під час війни у дітей має бути дитинство. Хоч на деякий час вони повинні відійти від того жаху, що відбувається. Діти беруть участь в міських та обласних конкурсах, у нас є переможці", — ділиться Ігор.

Раніше омбудсман Лубінець повідомив, що з ТОТ Херсонщини на підконтрольну Україні територію виїхали ще п'ятеро дітей: четверо рідних братиків та сестричок та хлопець 17 років

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