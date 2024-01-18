Міністр транспорту та комунікацій Литви Марюс Скуодіс за підсумками зустрічі з латвійським і естонським колегою заявив, що країни Балтії підтримують включення російського та білоруського зерна в пакет санкцій ЄС.

Про це повідомляє BNS.

Зазначається, що у середу, 17 січня Скуодіс обговорив питання посилення санкцій проти Росії та Білорусі з міністром клімату Естонії Крістеном Міхалом і міністром транспорту Латвії Каспарсом Брішкенсом.

"Країни Балтії підтримали б включення в пакет санкцій ЄС імпорту зерна з Росії та Білорусі до Євросоюзу", — сказав Скуодіс і додав, що сторони погодилися "координувати всі дії один з одним, уникаючи індивідуальних національних ініціатив і продовжувати обмін інформацією з питань транспортного сектору, як зернового, так і іншого".

Раніше Марюс Скуодіс заявив, що транзитом через Литву транспортується мало російського зерна, а більшість йде через Латвію, і це – "велика проблема".

У грудні 2023 року голова Литовської асоціації виробників зерна Аушріс Маціяускас заявив, що російське зерно у великих обсягах перевозиться транзитом через Латвію, а частина цього зерна потрапляє і до Литви. Зі свого боку міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас тоді сказав, що російське зерно транспортується через латвійські порти, але не доходить до порту Клайпеди. Однак він не виключив, що російське зерно може бути імпортоване шляхом підробки документів щодо його походження. На думку Навіцкаса, уряд Латвії має вжити заходів.

Що відомо про 12-й пакет санкцій ЄС

Європейський Союз ухвалив 12-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії 18 грудня 2023 року.

ЄС накладає заборону на прямий чи непрямий імпорт, купівлю або перевезення алмазів з Росії. Ця заборона поширюється на алмази походженням з Росії, алмази, що експортуються з Росії, алмази, що прямують транзитом через Росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах.

Пряма заборона застосовується до непромислових природних і синтетичних діамантів, а також ювелірних виробів з діамантами, починаючи з 1 січня 2024 року. Крім того, непряма заборона на імпорт російських алмазів при їх обробці (тобто огранюванні та/або поліруванні) в третіх країнах, включаючи ювелірні вироби з використанням алмазів походженням з Росії, буде поступово вводитися з 1 березня 2024 року і завершиться до 1 вересня 2024 року.

Таке поетапне введення непрямих заборон на імпорт обґрунтоване необхідністю розгортання механізму відстеження, який уможливлює ефективні заходи правозастосування та мінімізує перебої на ринку ЄС.

1 січня 2024 року набула чинності повна заборона на прямий імпорт з Росії до Європейського Союзу непромислових природних і синтетичних алмазів, а також ювелірних прикрас із діамантами.