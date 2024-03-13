Потрапив у каналізаційний стік: рятувальники Київщини допомогли собаці

Рятувальники на Київщині допомогли собаці. Тварина втрапила до каналізації і немагла самостійно звідти вибратися.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби із надзвичайних ситуацій Київської області.

У ДСНС зауважили, що зазвичай за допомогою до рятувальників звертаються люди. Але потребують допомоги і ті, які звернутись не можуть. Це тварини.

Наразі подія трапилася у селі Безп'ятне Обухівського району. 29-та Державна пожежно-рятувальна частини Василькова отримали повідомлення про те, що собака потрапила в каналізаційний стік та не може самостійно вибратися на поверхню.

"Фахівці Служби порятунку дістали собаку на поверхню за допомогою драбини. Пес був замурзаний, але дуже щасливий. Ніби усвідомив свою везучість", — йдеться у повідомленні.

Раніше рятувальники Київщини також допомагали собаці. Оперативно-диспетчерська служба Вишгородського району отримала повідомлення, що у селі Воропаїв другу добу скавчить пес в каналізаційному колодязі. За допомогою драбини-палиці люди спустились у яму та підняли тварину на поверхню.

У Сквирі Київської області врятували лебедя, в якого невідомі поцілили чотирма дротиками. Також лебедя врятували в Білій Церкві: птах зачепився за тролейбусні дроти і травмував лапу.

В Ірпені рятувальники з 36-ї державної пожежно-рятувальної частини розгорнули цілу рятувальну операцію, щоб зберегти життя пораненому лебедю. Врятованого птаха передали до служби захисту тварин для подальшої реабілітації.

Ще одного птаха рятували у Києві. У Оболонському районі фахівці комунального підприємства "Плесо" врятували лебедів. Один із них примерз до криги і поранився.