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Співпраця міст-побратимів: автопарк Вінницької транспортної компанії поповнили два автобуси
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Співпраця міст-побратимів: автопарк Вінницької транспортної компанії поповнили два автобуси

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Співпраця міст-побратимів: автопарк Вінницької транспортної компанії поповнили два автобуси
Два автобуси VDL Citea, які поповнили автопарк Вінницької транспортної компанії. Фото: Сергій Моргунов

Автопарк Вінницької транспортної компанії поповнився двома новими низькопідлоговими та енергоощадними автобусами VDL Citea. Вони призначені для перевезення 80 пасажирів кожен. Облаштування нових машин валідаторами та системами оповіщення вже в процесі.

Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

"Наші транспортники уже облаштовують автобуси валідаторами та системами оповіщення, щоб ті найближчим часом вийшли на маршрути", — зазначив Вінницький міський голова.

Отримати автобуси вдалося завдяки співпраці з колегами з німецького міста Мюнстер, пояснив Моргунов.

"З початку великої війни ця підтримка була надзвичайно важливою для нас. Наших дітей вдалося евакуювати для оздоровлення в Німеччину, а також ми отримали важливе обладнання для надзвичайних ситуацій, яке надіслав Мюнстер. Такі дії надихають і допомагають нам в ці важкі часи", — розповів Сергій Моргунов.

Нині між містами-партнерами триває обговорення можливості співпраці у галузі медицини.

"Щоб наші лікарі могли стажуватися та обмінюватися досвідом із європейськими колегами", — зазначив Вінницький міський голова.

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