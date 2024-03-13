У стилі джаз: черкаські музиканти виступлять з концертами

Музиканти Cherkasy Jazz Orchestra активно готуються до майбутніх виступів. Найближчими днями, 14-15 березня, вони проведуть концерти в Умані та Черкасах.

Відкривати весну в стилі джаз та грати для черкасців та жителів області готуються музиканти ансамблю, повідомив Суспільному диригент колективу Михайло Євтушенко.

Музикант Олександр Шнайдер професійний контрабасист. Хоч його основна діяльність – викладацька, на струнно-смичковому інструменті грає джаз. Розповів, що на репетиціях зустрічається з однодумцями:

"Коли мій син запитує куди йду, то я відповідаю, що на зустріч з прекрасним. Це свобода, воля, де можна просто не напружуватися, а грати і отримувати задоволення. Тут треба як відчуваєш – так і граєш. Спочатку звук іде зсередини, а потім вже тут на інструменті ми його видаємо", – поділився Олександр.

Додав: його контрабас — найкращий "друг", родом з Чехії та виготовлений із чорного дерева:

"Він пережив 12 років мого життя. Я їздив за кордон разом з ним, де він тільки не був і в яких містах. Пів світу об’їздив".

Чоловік зізнався, що дуже любить інструмент, який освоїв ще коли навчався в училищі:

"Напевно, я з ним родився".

Музикант із контрабасом. Фото: Суспільне Черкаси

Та якщо контрабасист відтворює музику через пальці та кисті, то за словами вокалістки Катерини Осян, голосом можна "розповісти" мелодію:

"Джаз насправді важчий за інтонацією, адже в ньому набагато складніші емоційні партії. Також в джазі є така річ, як імпровізація. Тому для мене це завжди трохи виклик".

Вокалістка демонструє вміння співу. Фото: Суспільне Черкаси

Катерина співає про любов:

"Мені подобається твір "It's Been a Long, Long Time", який був написаний і став популярний ще під час Другої світової війни. Коли тодішні дружини, як і наші, чекали своїх чоловіків з фронту. При цьому пісня настільки сповнена надії та якоїсь невимовної радості, що це також вселяє надію і в мою душу".

Репетиції ансамблю, за словами диригента Cherkasy Jazz Orchestra Михайла Євтушенка, проходять регулярно. Нині музиканти готуються до виступів, що відбудуться незабаром.

"У нас заплановані два концерти 14 березня в Умані, ми вперше їдемо туди. Також 15 березня ми виступаємо в Черкасах, в будинку культури ім. Кулика", – повідомив пан Михайло.

Як розповів диригент, цього разу глядачі зможуть дізнатися, як звучить поєднання степу та джазу та почути твори, які будуть виконані вперше.

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