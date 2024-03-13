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На Хмельниччині попрощаються із солдатом Леонідом Біликом
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На Хмельниччині попрощаються із солдатом Леонідом Біликом

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На Хмельниччині попрощаються із солдатом Леонідом Біликом
Фото: Війтовецька об’єднана тергромада

Завтра, 14 березня, у Війтовецькій громаді, що на Хмельниччині, в останню путь проведуть солдата Леоніда Білика, який помер у госпіталі від важких поранень, отриманих під час виконання військового обов’язку.

Про це повідомили у Війтовецькій об’єднаній територіальній громаді.

Зранку траурний кортеж слідуватиме через населені пункти громади — Бокиївка — Війтівці — Писарівка. У селі Купіль бійця зустрінуть живим коридором.

Об 11:30 розпочнеться заупокійна служба у Свято-Михайлівському Храмі села Купіль.

Мітинг-прощання із Леонідом Біликом відбудеться після завершення служби біля храму, після чого похоронний кортеж рушить до сільського кладовища.

"Висловлюємо щирі співчуття родині героя-захисника. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас", — йдеться у повідомленні.

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