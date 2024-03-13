Стадіон "Буковина" в Чернівцях планують здати в оренду: яка причина

Стадіон "Буковина" в Чернівцях планують здати в оренду на 5 років. Він і надалі перебуватиме у комунальній власності міста, втім орендар зможе вкладати гроші у розвиток. 22 березня планують провести аукціон. Стартова ціна оренди за місяць — 27 тисяч гривень.

Про це йдеться на Буковинської універсальної біржі.

В оренду планують здати об'єкт площею понад три тисячі квадратних метрів. Сюди входять приміщення та павільйони на території стадіону, футбольне поле, бігова доріжка, спортивний майданчик та басейн. Питання з підключенням до мереж орендар вирішуватиме самостійно.

Директор комунального спортивно-оздоровчого підприємства "Буковина" Ігор Наболотний у коментарі Суспільному повідомив, що однією з умов аукціону є те, щоб стадіон залишився у вільному користуванні для містян.

У пресслужбі міськради Суспільному повідомили, що в оренду передають частину стадіону, а з орендарем узгодять безплатний доступ чернівчан до бігових доріжок, щоб вони могли займатися фізкультурою та спортом. Для цього визначать графік.

Крім цього, за зверненням міськради на стадіоні проводитимуть чемпіонати України, кубки міста, оздоровчі заходи та спортивні змагання. Також навчальні тренування чернівецьких спортивних шкіл.

Стадіон Буковина. Фото: Буковинська універсальна біржа

Стадіон Буковина. Фото: Буковинська універсальна біржа

Стадіон Буковина. Фото: Буковинська універсальна біржа

Раніше на пресконференції 7 березня міський голова Роман Клічук сказав, що міськрада зацікавлена в тому, щоб здати в оренду стадіон, оскільки грошей на його утримання й ремонт з бюджету не вистачає.

Водночас сказав, що приватизувати стадіон не будуть, бо це заборонено законом. Крім оренди, майбутній орендар платитиме й земельний податок — приблизно 500 тисяч гривень на рік.

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