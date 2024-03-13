На Хмельниччині через негоду знеструмлені населені пункти

Сьогодні, 13 березня, через погодні умови на Хмельниччині знеструмлено 14 населених пунктів, з них 12 — частково. Без електропостачання залишилися 3566 споживачів.

Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Без електроенергії залишилися 3566 абонентів, у тому числі 3322 побутових та 244 непобутових. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків негоди", — написав Сергій Тюрін.

За його словами, для відновлення електропостачання задіяно 4 бригади, 16 робітників та 4 одиниці техніки.

У Хмельницькобленерго повідомили, дізнатися очікуваний час відновлення електроенергії можна на їхньому сайті у розділі "Відключення".

Станом на вечір, за інформацією Хмельницькобленерго, електропостачання в населених пунктах, які були знеструмлені внаслідок негоди, відновлено.

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