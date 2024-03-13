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Байден набрав достатню кількість делегатів для висування у президенти
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Байден набрав достатню кількість делегатів для висування у президенти

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Джозеф Байден
Президент США Джо Байден. Фото: AP/Andrew Harnik

Президент США Джо Байден після перемоги на праймеріз у штаті Джорджії набрав достатню кількість делегатів, щоб стати кандидатом на президентських виборах від Демократичної партії.

Про це повідомляє Associated Press.

За інформацією, станом на 12 березня Джо Байдена підтримали 1867 делегатів.

Під час праймеріз у Джорджії кількість делегатів президента зросла до 1975 року, що перевищує необхідний для висування поріг у 1 968 делегатів, пише The Hill.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

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