В одному з професійних училищ Хмельницького фарбують автівки на фронт

35 автомобілів від початку повномасштабного вторгнення пофарбували для військових на фронт у Хмельницькому вищому професійному училищі № 4. Волонтерять випускники й теперішні учні закладу.
Про це Суспільне Хмельницький розповів директор Хмельницького вищого професійного училища № 4 Сергій Михайлов.
Учень вищого професійного училища № 4 Валерій Талан підготував автомобіль для військових до фарбування. Зазначив, цей етап роботи може тривати до години.
"Заматував автомобіль. Утворюється риска, така подряпина, для того, щоб фарба лягла і трималася. Все знежирюється і тоді вже можна фарбувати. Ще витираємо від пилу, щоб приклеїти плівку на скло, аби потім його не зафарбувати", — пояснив Валерій Талан.
Над фарбуванням автомобіля працював також одногрупник Валерія Валентин Третяк та його батько Віктор. Чоловік розповів, інколи для автівки можна використати дві з половиною банки фарби. Для цієї розвів матову темно-зеленого кольору.
"Дуже багато машин не матують. У такому випадку після мийки фарба злізає. Щоб нічого не забивало пульверизатор, фарбу потрібно виляти й процідити", — зазначив Віктор Третяк.
Валентин Третяк покрив фарбою з пульверизатора машину. Каже, це його 12 автівка, яку разом із батьком підготували для військових.
Директор Хмельницького вищого професійного училища № 4 Сергій Михайлов розповів, упродовж двох місяців волонтери привезли сім автомобілів, які учні випускних груп безкоштовно фарбують для військових.
"Враховуючи те, що ми готуємо кваліфікованих робітників за фахом "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів", одна із компетентностей якого є фарбування автомобілів, ми активно залучаємо до такої роботи учнів, які здобувають цю професію", — пояснив Сергій Михайлов.
За його словами, працівники навчального закладу самостійно купують розхідні матеріали.
Валентин Третяк розповів, фарбу купують різних кольорів. Усе залежить від пори року, адже це впливає на маскування авто: "Підходять зелений, темно-зелений, білий, сірий кольори. Яке хлопцям потрібно, таке й робимо. Цього разу військові замовили зелену машину, бо весна. В основному бойові дії проходять в полях, лісах. Так машина менше буде менш помітна, щоб противник її не бачив".
Віктор Третяк каже, за можливості безкоштовно ремонтує українським воїнам автівки з початку повномасштабного вторгнення: "На фронті машина — розхідний матеріал. Є побиті автомобілі, які з передової приходять. Ми їх ремонтуємо, фарбуємо й відправляємо назад".
За словами, Віктора Третяка, якщо машину завершують фарбувати до вечора, за ніч фарба висихає, вранці волонтери везуть її на фронт.
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