В одному з професійних училищ Хмельницького фарбують автівки на фронт

35 автомобілів від початку повномасштабного вторгнення пофарбували для військових на фронт у Хмельницькому вищому професійному училищі № 4. Волонтерять випускники й теперішні учні закладу.

Про це Суспільне Хмельницький розповів директор Хмельницького вищого професійного училища № 4 Сергій Михайлов.

Учень вищого професійного училища № 4 Валерій Талан підготував автомобіль для військових до фарбування. Зазначив, цей етап роботи може тривати до години.

Валерій Талан підготував автомобіль до фарбування, березень 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

"Заматував автомобіль. Утворюється риска, така подряпина, для того, щоб фарба лягла і трималася. Все знежирюється і тоді вже можна фарбувати. Ще витираємо від пилу, щоб приклеїти плівку на скло, аби потім його не зафарбувати", — пояснив Валерій Талан.

Волонтер клеїть плівку на скло автомобіля, щоб його не зафарбувати, березень 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Над фарбуванням автомобіля працював також одногрупник Валерія Валентин Третяк та його батько Віктор. Чоловік розповів, інколи для автівки можна використати дві з половиною банки фарби. Для цієї розвів матову темно-зеленого кольору.

Віктор Третяк ремонтує автівки для військових, березень 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

"Дуже багато машин не матують. У такому випадку після мийки фарба злізає. Щоб нічого не забивало пульверизатор, фарбу потрібно виляти й процідити", — зазначив Віктор Третяк.

Валентин Третяк покрив фарбою з пульверизатора машину. Каже, це його 12 автівка, яку разом із батьком підготували для військових.

Валентин Третяк покриває фарбою з пульверизатора автомобіль, березень 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Директор Хмельницького вищого професійного училища № 4 Сергій Михайлов розповів, упродовж двох місяців волонтери привезли сім автомобілів, які учні випускних груп безкоштовно фарбують для військових.

"Враховуючи те, що ми готуємо кваліфікованих робітників за фахом "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів", одна із компетентностей якого є фарбування автомобілів, ми активно залучаємо до такої роботи учнів, які здобувають цю професію", — пояснив Сергій Михайлов.

Сергій Михайлов разом з викладами училища здає гроші на розхідні матеріали для машин, березень 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

За його словами, працівники навчального закладу самостійно купують розхідні матеріали.

Валентин Третяк розповів, фарбу купують різних кольорів. Усе залежить від пори року, адже це впливає на маскування авто: "Підходять зелений, темно-зелений, білий, сірий кольори. Яке хлопцям потрібно, таке й робимо. Цього разу військові замовили зелену машину, бо весна. В основному бойові дії проходять в полях, лісах. Так машина менше буде менш помітна, щоб противник її не бачив".

Валентин Третяк пофарбував 12 автівок для військових, березень 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Віктор Третяк каже, за можливості безкоштовно ремонтує українським воїнам автівки з початку повномасштабного вторгнення: "На фронті машина — розхідний матеріал. Є побиті автомобілі, які з передової приходять. Ми їх ремонтуємо, фарбуємо й відправляємо назад".

За словами, Віктора Третяка, якщо машину завершують фарбувати до вечора, за ніч фарба висихає, вранці волонтери везуть її на фронт.

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