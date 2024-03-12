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Фотографиня з Миколаєва збирає воєнні історії у власному проєкті під назвою "Шрами"
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Фотографиня з Миколаєва збирає воєнні історії у власному проєкті під назвою "Шрами"

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Жителька Миколаєва Слава Посєдай під час повномасштабного вторгнення Росії розробила власний фотопроєкт "Шрами". У задумі взяли участь 13 людей, які поділилися власними історіями та переживаннями.

Детальніше про фотопроєкт дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Авторка хотіла продемонструвати мужність кожного жителя міста та розказати їх історію.

"Не тільки наше місто отримує поранення з кожним прильотом, з кожним вибухом, але й ми самі — люди, які в ньому живемо. Нехай ці поранення не візуальні, але вони ментальні", — розповідає Слава.

Фотографиня з Миколаєва збирає воєнні історії у власному проєкті під назвою "Шрами"
Фотографиня з Миколаєва Слава Посєдай. Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв

Однією із локацій для фотопроєкту Слава обрала Адміралтейство. На цій локації уявила українського офіцера Олексія Цапенка, каже фотографиня.

"Це та локація, яка відкривала мій фотопроєкт. У кадрі зображений Олексій Цапенко — це воїн, який зазнав страшного поранення, ще на початку самої війни. Зараз він перебуває іноді у дуже тяжкому стані, він не пересувається без візочка, але він працює і він захищає нашу державу як може", — пояснює жінка.

Фотографиня з Миколаєва збирає воєнні історії у власному проєкті під назвою "Шрами"
Український офіцер Олексій Цапенко біля Адміралтейства в Миколаєві. Фотографії з проєкту "Шрами"

Авторка говорить, Адміралтейство — це будівля, що є віддзеркаленням людей, які отримали травми через що не можуть продовжувати свою справу.

"Олексій дуже хоче піти захищати нашу державу саме на фронті. Він не може через обставини, те, що в нього вже є "шрами" — ми бачимо руйнування людських цінностей", — додає Слава.

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Фотопроєкт "Шрами", Миколаїв Фото надане Славою Посєдай
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Фотопроєкт "Шрами", Миколаїв Фото надане Славою Посєдай
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Фотопроєкт "Шрами", Миколаїв Фото надане Славою Посєдай
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Фотопроєкт "Шрами", Миколаїв Фото надане Славою Посєдай

Ще однією учасницею проєкту стала волонтерка та голова організації "Вірний завжди 2022" Інна Турова, каже фотографиня.

"Ми так звикли, що воїн — це тільки чоловік, але зараз, в епоху фемінізму, наші захисники можуть бути і є не тільки чоловіки, але й жінки. Вони йдуть в ногу з усіма чоловіками, які йдуть поруч", — розповідає Слава Посєдай.

Слава розповідає, проєкт вдалось втілити за два тижні.

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