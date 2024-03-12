У комунальному підприємстві "Електроавтотранс" у Франківську навчають на водіїв та водійок тролейбусів через нестачу керманичів. Загалом такі навчання відбуваються двічі на рік — навесні та восени, а більшість охочих — жінки.

Більше про те, як проходять навчання, читайте у репортажі Суспільного.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну понад 20 працівників "Електроавтотрансу" мобілізувалися, розповів директор комунального підприємства Віталій Голутяк.

Директор комунального підприємства Віталій Голутяк. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

За його словами, серед водіїв тролейбусів – орієнтовно 30-35% — жінки. Такі навчання проводять з 2016 року.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Відколи почалося повномасштабне вторгнення, то частина людей, які не були заброньовані, серед них і водії, були мобілізовані на службу. В нас останнім часом, ще від початку "ковідного" періоду, то в групах навіть половина, або навіть є групи, де більша частина — жінки", — каже Віталій Голутяк.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Після тримісячного навчання теорії та місяця практики працює водійкою тролейбуса Іванна Гложик. Жінка каже, що їй подобається ця професія, а найбільше — ранкові зміни, "коли сходить сонце та прокидається місто".

Водійка тролейбуса Іванна Гложик. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Бухгалтерів, кухарів, вчителів, лікарів — ціле місто. А нас? От сказали, скільки нас. Більше нікого нема і ніде, тільки ми. Ти мусиш дивитися, щоб у салоні був спокій, порядок, щоб не було непередбачуваних ситуацій. Якщо бабуся заходить, стараюся припильнувати, поки вона не сяде. Тому що ривок — бабуся може впасти чи там якась дитина маленька", — говорить Іванна Гложик.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Стажистів та стажисток навчає водійка Анна Насімук. Вона працює в компанії "Електроавтотранс" понад 30 років, з них приблизно 10 — інструкторкою.

Водійка Анна Насімук. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Дуже багато тут жінок хочуть працювати. У нас виживають та працюють сильніші. Тому що в нас — важка робота, десь "чоловіча", але жінки дають собі раду. Мені вчити жінок інколи навіть краще, ніж хлопців", — розповідає Анна Насімук.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

За словами Віталія Голутяка, щоб пройти навчання з водіння тролейбусами, треба мати 21 рік та посвідчення водія будь-якої категорії.

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