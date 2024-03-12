У Космачі на Івано-Франківщині волонтери осередку "Космацький покров" плетуть маскувальні сітки не лише для військовослужбовців, а й для техніки — танків, БТРів, літаків та невеликих кораблів. Працюють вони на дев'ятьох локаціях. За два роки роботи волонтери сплели приблизно 500 сіток — 15 тисяч квадратних метрів.

Про те, з чого виготовляють маскувальні сітки та за якими технологіями, читайте у матеріалі Суспільного.

Справу ініціював священник

Плести сітки у Космачі почали у лютому 2022 року. Виробництво розпочали з виготовлення основи, а згодом перейшли на плетіння сіток. Започаткував справу священник Ігор Андрійчук. У перші місяці маскування для військових виготовляли у приміщенні церковної дзвіниці, де він тоді жив. Зараз у цьому приміщенні — склад готових маскувальних сіток.

Виробництво маскувальних сіток розпочали у 2022 році в церковній дзвіниці. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"У цьому приміщенні я три роки жив з маленькою дитиною та дружиною. Це була наша мінірезиденція. Зараз ми її адаптували, щоб поскладати вже готові білі маскувальні сітки, оскільки зима закінчилася швидше, ніж очікувалося. Запитів не було під сніжне покриття, й отак ми їх завбачливо поскладали", — розповідає Ігор Андрійчук.

За його словами, зараз сітки плетуть на сімох локаціях у Космачі. Ще одна діє у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського в Коломиї. Минулого тижня локацію відкрили й у селі Стопчатів Яблунівської громади.

Плести маскування для бійців ЗСУ щоденно приходять 40 волонтерів. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Ігор Андрійчук каже: щоденно плетуть сітки понад 40 людей. Вони виготовляють приблизно 70 штук на місяць. Це — дві тисячі квадратних метрів маскування. Для виготовлення захисних сіток використовують спеціальний матеріал — спанбонд. Він не горить, не вбирає вологу та не втрачає колір. Вага сітки зі спанбонду — до двох кілограмів.

"Маскувальні сітки — це не просто один з елементів оборони нашої України. Це — без перебільшення врятовані життя й техніка на мільйони доларів, оскільки грамотне сезонне маскування з правильно підібраними кольорами рятує особовий склад, танки, БТРи. Хоча маємо досвід плетіння сіток також і для літаків, і для невеликих кораблів", — говорить Ігор Андрійчук.

Сітки для маскування плетуть за авторською технікою "космацький безконечник". Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Винайшли метод плетіння

Волонтери осередку "Космацький покров" винайшли власний метод плетіння маскувальних сіток для ЗСУ.

"Ми перепробували безліч різних варіантів та способів. Все нам щось не підходило. Воно різнилося, смуги показувало, виділялося. І якось мені вночі наснилося, як воно має бути. Я зранку встала і сама по пам'яті це відтворила. І то дуже підійшло. Хлопці задоволені нашою роботою. Всі кажуть: вироби гарно маскують. Коли вони надсилають нам фотозвіти, ми аж самі не знаємо, де їх шукати", — розповідає Ганна Пожоджук.

Волонтерка Ганна Пожоджук: "Наш метод дозволяє зменшити розхід тканини й дає велику щільність заповнення сітки". Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Авторської техніки плетіння жінка вчить й інших волонтерок. Ганна Пожоджук назвала її "космацьким безконечником". Вона каже: такий метод дозволяє зменшити розхід тканини й дає велику щільність заповнення сітки.

"Наш безконечник має повторювальний орнамент. Робимо завиток і знову повертаємося на те саме місце. І він має вигляд, як хаотичний, бо не є в один бік. Верстат ми собі виготовили, він — багаторазовий. Основу — замовляємо", — пояснює Ганна Пожоджук.

Маскування для військових та техніки відтворюють з фотолокацій, які надсилають бійці. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Сітки для маскування волонтери плетуть за фотографіями місцевості, які їм надсилають військові.

"Саму сітку робимо під замовлення воїнів: їм треба осінню, весняну, випалений ліс чи світле щось, і ми вже робимо. Або "скидають" нам локацію — фотографію, яка у них там територія, і по ній намагаємося відтворити, щоб добре замаскувати їх", — розповідає Ганна Пожоджук.

Маскувальні сітки волонтери плетуть з натуральних міцних тканин. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

З її слів, маскування для військової техніки, яка нагрівається, роблять із натуральної тканини. Проте такі сітки — важкі.

"Зі спанбонду виходить дуже легка сітка. Розміром п'ять на сім метрів важитиме кілограм-півтора, залежно від додаткових узорів, які виплетемо. Але вона плавиться, якщо нею накривати гарячу техніку. Для техніки, що нагрівається, ми робимо сітку з натуральної тканини або відрізків піксельної тканини для військових форм, які нам передають з фабрики", — каже Ганна Пожоджук.

За два роки роботи волонтери сплели більш як 500 маскувальних сіток. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Це — не просто сітки, це — обереги"

У жовтні 2023 року до ініціативи доєдналася й Марія Шаперд-Кобюк, двоюрідний брат якої боронить країну від військових РФ. Волонтерка каже: навчилася плести сітки за один день.

"Ми приходимо з гарним настроєм, з чистим серцем, працюємо з молитвою в думках. Розуміємо, що це дуже потрібно. Це — не просто сітки, це — обереги. Хлопці звідти розповідають, що, коли вони накривають ними позиції, техніку, це суттєво зменшує ризик", — говорить Марія Шаперд-Кобюк.

Марія Шаперд-Кобюк: "Сітки робимо з гарним настроєм, з чистим серцем, працюємо з молитвою в думках". Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Мар'яна Струк із села Текуча щодня годину добирається до Космача, аби допомогти плести маскувальні сітки. Жінка опанувала техніку плетіння за три дні.

"Одразу було важко. Але зараз ми це все автоматично робимо. Ми тут — у спокої, захищені. А військовим зараз важко. І це — мінімально, чим ми можемо їм допомогти. Також потрібно донатити, бо це — дуже важливо", — каже Мар'яна Струк.

Отець Ігор Андрійчук: "Маскувальні сітки — це не просто один з елементів оборони. Це — врятовані життя й техніка". Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Зі слів отця Ігоря Андрійчука, за два роки у волонтерському осередку "Космацький покров" сплели приблизно 500 маскувальних сіток — 15 тисяч квадратних метрів.

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